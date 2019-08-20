Видео "ТОК" набрало в "Одноклассниках" более 47 млн просмотров

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сюжет мультиплатформенного СМИ "ТОК" об уходе за больными детьми, от которых отказались мамы, набрал в соцсети "Одноклассники" набрал более 47 миллионов просмотров. Всего же число просмотров роликов издания в интернете превысило миллиард, а количество подписчиков – 1,5 миллиона.
"Здравствуйте" – короткометражный фильм о проекте новосибирского благотворительного фонда "Солнечный город" "Больничные дети". Одна из его участниц, Галина Дмитриевна Якушева, каждый день приезжает в больницу, чтобы позаботиться об одиноких малышах. Она знает, что им намного проще выздоравливать, если их любят – берут на руки, обнимают, заплетают косы, играют и разговаривают. И действительно любит этих детей, как своих.
"ТОК" входит в медиагруппу "Россия сегодня" и за год работы стал одним из лидеров отечественных мультиплатформенных СМИ, работающих с видеоформатом. Проект активно занимается социальной тематикой.
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