Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР

Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в фейсбуке скан-копии отчета о правонарушениях, совершенных украинскими силовиками в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Документ адресован министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей. Кроме того, в самопровозглашенных республиках не раз указывали на факты мародерства, воровства и пьянства в рядах ВСУ. Среди силовиков участились случаи неуставных взаимоотношений. Растет и число небоевых потерь, в том числе по причине самоубийств.