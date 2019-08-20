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РИА Новости

Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР

18:40 20.08.2019
15146
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Инцидент произошел в 36-й бригаде в районе населенного пункта Македоновка. Силовики убили коллегу ударом ножа в горло, а затем пытались инсценировать несчастный случай.
"Сослуживцы доставили труп погибшего к ближайшим путям железной дороги, где обезглавили тело", – говорится в сообщении.
Трое причастных к убийству задержаны. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Последствия обстрела
Вчера, 14:37РИА Новости
ВСУ выпустили почти 80 мин и гранат по территории ДНР, заявили в республике
Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в фейсбуке скан-копии отчета о правонарушениях, совершенных украинскими силовиками в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Документ адресован министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей. Кроме того, в самопровозглашенных республиках не раз указывали на факты мародерства, воровства и пьянства в рядах ВСУ. Среди силовиков участились случаи неуставных взаимоотношений. Растет и число небоевых потерь, в том числе по причине самоубийств.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот такие ребята собрались реинтегрировать Донбасс ,ужас дикий , а Зеленский вообще ничего не контролирует.
20 августа, 19:01
ИСИван Семёнов
4020110
Трое причастных к убийству задержаны. Безсонов в этот момент проходил мимо и все это видел – говорится в сообщении))
20 августа, 20:19
АБАфанасий Бессмертный
2000011
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