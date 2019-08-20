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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Приход собора под Петербургом просит власти передать ему храм на 100 лет

18:37 20.08.2019
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Приход собора архангела Михаила Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви обратился к городским властям с просьбой о передаче в безвозмездное пользование на 100 лет здания храма, построенного в честь 300-летия Дома Романовых, следует из материалов на сайте комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.
"Православная местная религиозная организация Приход собора архангела Михаила города Ломоносова просит передать в безвозмездное пользование сроком на 100 лет здание собора архангела Михаила… для использования в соответствии с целями деятельности прихода", - говорится в обращении настоятеля прихода протоиерея Павла Суслова на имя председателя КИО Валерия Калугина.
Как отмечается в обращении, передача храма в пользование церковного прихода обусловлена федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Сейчас собор архангела Михаила, чье здание было передано в пользование приходу решением исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов в 1988 году, принадлежит городу.
Собор архангела Михаила был возведен в 1911-1914 годах в Ораниенбауме в честь 300-летия царствования Дома Романовых взамен деревянного Михайловского храма, построенного в 1865-1867 годах. Собор был освящен в январе 1914 года, а в 1932 году закрыт. Главная святыня храма – Иверская икона божией матери, сообщается на его сайте.
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Религия и мировоззрениерелигия
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