Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Мьянме

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что 1 августа на территории Мьянмы зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).
"Согласно данным, представленным во Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ), вспышка возникла 1 августа 2019 года. В результате 12 животных погибло, 53 было уничтожено. Положительный лабораторный диагноз получен в национальной лаборатории страны 9 августа", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на информацию министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы.
Болезнь проникла на территорию Мьянмы, несмотря на проведенную кампанию по повышению бдительности в районах, граничащих со странами, неблагополучными по АЧС, отмечается в сообщении.
"Дальнейшее неизбежное распространение вируса затронет благосостояние значительного количества бедных хозяйств Мьянмы, имеющих невысокие стандарты биобезопасности", - опасаются в российском ведомстве.