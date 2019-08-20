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РИА Новости

Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Мьянме

18:42 20.08.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСвинья
Свинья
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Свинья. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что 1 августа на территории Мьянмы зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).
"Согласно данным, представленным во Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ), вспышка возникла 1 августа 2019 года. В результате 12 животных погибло, 53 было уничтожено. Положительный лабораторный диагноз получен в национальной лаборатории страны 9 августа", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на информацию министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы.
Свиньи в стойле
Вчера, 04:02РИА Новости
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Болезнь проникла на территорию Мьянмы, несмотря на проведенную кампанию по повышению бдительности в районах, граничащих со странами, неблагополучными по АЧС, отмечается в сообщении.
"Дальнейшее неизбежное распространение вируса затронет благосостояние значительного количества бедных хозяйств Мьянмы, имеющих невысокие стандарты биобезопасности", - опасаются в российском ведомстве.
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РоссельхознадзорМьянмаВ мире
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