Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Мьянме

"Согласно данным, представленным во Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ), вспышка возникла 1 августа 2019 года. В результате 12 животных погибло, 53 было уничтожено. Положительный лабораторный диагноз получен в национальной лаборатории страны 9 августа", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на информацию министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы.