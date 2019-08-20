Скворцова предложила расширить полномочия Росздравнадзора

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила наделить Росздравнадзор полномочиями контролировать соответствие данных в геоинформационных системах регионов реальной ситуации.
Геоинформационная система включает в себя информацию о всех населенных пунктах страны, численность проживающего населения, транспортной инфраструктуре и информацию о медицинских организациях.
"Нам представляется, что важно установить полномочия Росздравнадзора для того, чтобы можно было проводить контроль на соответствие данных этой информационной системы и реальной ситуации в регионах", - сказала Скворцова на совещании, посвященном модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.
Она отметила, что следует также повысить ответственность за несвоевременное внесение данных по медицинской сети в регионах.