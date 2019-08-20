Скворцова предложила расширить полномочия Росздравнадзора

"Нам представляется, что важно установить полномочия Росздравнадзора для того, чтобы можно было проводить контроль на соответствие данных этой информационной системы и реальной ситуации в регионах", - сказала Скворцова на совещании, посвященном модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.