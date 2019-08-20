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РИА Новости

Замглавы МИД встретился с послом Южной Кореи

18:23 20.08.2019 (обновлено: 18:25 20.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Южной Кореи Ли Сок Пэ ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, Моргулов принял посла Республики Корея в РФ по его просьбе.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове", - сообщили в министерстве.
Представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что 16 августа Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 8.00 по местному времени (около 2.00 мск). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.
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19 августа, 22:14РИА Новости
МИД Ирана посоветовал КНДР не доверять США
По мнению южнокорейских военных, КНДР осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.
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Ли Сок ПэКим Чен ЫнИгорь МоргуловМИД РФМоскваЮжная КореяРоссияВ мире
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