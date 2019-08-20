Замглавы МИД встретился с послом Южной Кореи

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Южной Кореи Ли Сок Пэ ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, Моргулов принял посла Республики Корея в РФ по его просьбе.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове", - сообщили в министерстве.

Представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что 16 августа Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 8.00 по местному времени (около 2.00 мск). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.

По мнению южнокорейских военных, КНДР осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.