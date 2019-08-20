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РИА Новости

Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России

18:21 20.08.2019 (обновлено: 18:22 20.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Среднемесячная зарплата в нефтегазодобыче в России в июне 2019 года выросла на 13,3% к маю и на 41,6% к июню прошлого года, превысив 172,9 тысячи рублей, - это в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране, свидетельствуют материалы Росстата.
Среднемесячная зарплата в июне в России составила 49,348 тысячи рублей, увеличившись на 7,7% к июню прошлого года. Нефтегазодобыча лидирует по уровню средней зарплаты в стране. При этом в производстве нефтепродуктов зарплата гораздо ниже - 85,6 тысячи рублей. Помимо нефти и газа, Росстат приводит данные в сфере добычи другие полезных ископаемых. Так, например, средняя зарплата в июне у добытчиков угля составила 61,7 тысячи рублей.
Наиболее разительны зарплатные контрасты в обрабатывающих отраслях. В этой сфере находится тройка самых низких зарплат: 20,2 тысячи рублей в производстве одежды, 25,8 тысячи рублей в производстве текстильных изделий и 26,1 тысячи рублей в производстве мебели. При этом в производстве табачных изделий сложились одни из самых высоких зарплат по стране - более 113 тысяч рублей.
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Традиционно ниже среднероссийского уровня зарплаты в растениеводстве и животноводстве, охоте - 28,4 тысячи рублей. При этом в рыболовстве и рыбоводстве они достигли почти 81,7 тысячи рублей. Также меньше среднероссийского уровня были зарплаты в строительстве (42,6 тысячи рублей), гостиничном бизнесе и общепите (28,6 тысячи рублей), в сфере операций с недвижимым имуществом (36,3 тысячи рублей) и в области здравоохранения и социальных услуг (45,898 тысячи рублей). Зарплаты в розничной торговле составили 32 тысячи рублей, а в оптовой - 49,26 тысячи рублей.
Выше, чем в среднем по стране, были, например, зарплаты в области научных исследований и разработок (83,6 тысячи рублей), финансовой и страховой деятельности (88,3 тысячи рублей), междугородных и международных пассажирских железнодорожных перевозках (70,98 тысячи рублей, причем в этой отрасли зарплата выросла больше всего, после нефтегазодобычи - на 25,3%). Несколько выше средней по стране сложилась зарплата в образовании - 51,6 тысячи рублей.
Одна из самых высоких зарплат - 128,35 тысячи рублей - сложилась в деятельности воздушного и космического транспорта, но эти зарплаты и снизились больше всех - на 20,4%. Помимо этого, снижение показали еще две отрасли. В деятельности трубопроводного транспорта зарплата снизилась на 6,9%, до 82,35 тысячи рублей, в полиграфии и копировании носителей информации - на 6,7%, до 33,76 тысячи рублей.
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