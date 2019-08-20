Путин поручил создать Музей истории Дальнего Востока в Приморье

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Музей истории Дальнего Востока создадут на базе Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева и музея-заповедника "Владивостокская крепость" по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева основан в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Открыт для посетителей 30 сентября 1890 года. 4 сентября 1945 года музею было присвоено имя русского путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. 25 ноября 1985 года Приморский краевой краеведческий музей был реорганизован в Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева. В музее представлена история и природа Приморского края, собраны коллекции материалов о деятельности исследователей региона, материалы по истории города, археологии и этнографии.

"Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева будет создан во Владивостоке по поручению президента РФ. Новый музей появится на базе Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, который будет передан в федеральную собственность, и музея-заповедника "Владивостокская крепость", - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, чьи слова приводит пресс-служба, назвал решение объединить два музея важным и своевременным шагом, который даст "мощный импульс развития обоим учреждениям культуры".

Как отмечается в поручении президента, финансирование Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева необходимо включить в проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.