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РИА Новости
Культура

Путин поручил создать Музей истории Дальнего Востока в Приморье

18:17 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Музей истории Дальнего Востока создадут на базе Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева и музея-заповедника "Владивостокская крепость" по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева основан в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Открыт для посетителей 30 сентября 1890 года. 4 сентября 1945 года музею было присвоено имя русского путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. 25 ноября 1985 года Приморский краевой краеведческий музей был реорганизован в Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева. В музее представлена история и природа Приморского края, собраны коллекции материалов о деятельности исследователей региона, материалы по истории города, археологии и этнографии.
"Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева будет создан во Владивостоке по поручению президента РФ. Новый музей появится на базе Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, который будет передан в федеральную собственность, и музея-заповедника "Владивостокская крепость", - говорится в сообщении пресс-службы.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, чьи слова приводит пресс-служба, назвал решение объединить два музея важным и своевременным шагом, который даст "мощный импульс развития обоим учреждениям культуры".
Как отмечается в поручении президента, финансирование Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева необходимо включить в проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Музей-заповедник "Владивостокская крепость" был создан в 2019 году. Его основными направлениями работы являются просветительская, научно-исследовательская и образовательная деятельность в отношении этого памятника истории и архитектуры.
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КультураВладимир МединскийВладимир ПутинВладивостокРоссияПриморский край
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