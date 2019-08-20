Минздрав предложил нормативно закрепить статус "бережливой поликлиники"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает закрепить статус "бережливой поликлиники" в нормативном акте, сейчас в рамках этой новой модели функционируют свыше 2,2 тысячи поликлиник в 52 регионах РФ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина во вторник она назвала внедрение новой модели медицинской организации на основе бережливых технологий одним из направлений, которые Минздрав считает нужным развивать.

"Этот проект был запущен в 2016 году как пилотный, реализовывался в 2018 году как приоритетный, с 2019 года это часть федерального проекта. И если мы начинали с шести поликлиник в трех субъектах Российской Федерации, то уже на сегодняшний день в проект вошли более 2,2 тысячи поликлиник в 52 субъектах РФ при исходном плане не менее 500", - отметила Скворцова.

По ее словам, такая "массовая попытка регионов войти в этот проект связана с тем, что уже первый опыт показал существенное снижение времени ожидания очередей в медицинских организациях". Так, время ожидания в регистратуре снизилось почти в четыре раза, а у кабинета врача - почти в восемь раз, уточнила она. Отмечено также сокращение срока прохождения диспансеризации и увеличение времени непосредственной работы с пациентом, добавила министр.

"Мы боимся - с учетом массовости внедрения этой модели - каких бы то ни было искажений в сторону уменьшения ее качества, поэтому просим (принять) решение о нормативном закреплении статуса новой модели медицинской организации, оказывающей первичную помощь, по варианту международному ISO, и установлении полномочий Росздравнадзором по установлению этого статуса в соответствии с прописанным законодательно", - сказала Скворцова.