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РИА Новости

Минздрав предложил нормативно закрепить статус "бережливой поликлиники"

18:12 20.08.2019 (обновлено: 18:14 20.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает закрепить статус "бережливой поликлиники" в нормативном акте, сейчас в рамках этой новой модели функционируют свыше 2,2 тысячи поликлиник в 52 регионах РФ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина во вторник она назвала внедрение новой модели медицинской организации на основе бережливых технологий одним из направлений, которые Минздрав считает нужным развивать.
"Этот проект был запущен в 2016 году как пилотный, реализовывался в 2018 году как приоритетный, с 2019 года это часть федерального проекта. И если мы начинали с шести поликлиник в трех субъектах Российской Федерации, то уже на сегодняшний день в проект вошли более 2,2 тысячи поликлиник в 52 субъектах РФ при исходном плане не менее 500", - отметила Скворцова.
По ее словам, такая "массовая попытка регионов войти в этот проект связана с тем, что уже первый опыт показал существенное снижение времени ожидания очередей в медицинских организациях". Так, время ожидания в регистратуре снизилось почти в четыре раза, а у кабинета врача - почти в восемь раз, уточнила она. Отмечено также сокращение срока прохождения диспансеризации и увеличение времени непосредственной работы с пациентом, добавила министр.
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"Мы боимся - с учетом массовости внедрения этой модели - каких бы то ни было искажений в сторону уменьшения ее качества, поэтому просим (принять) решение о нормативном закреплении статуса новой модели медицинской организации, оказывающей первичную помощь, по варианту международному ISO, и установлении полномочий Росздравнадзором по установлению этого статуса в соответствии с прописанным законодательно", - сказала Скворцова.
"В том случае, если это будет официальное сертифицирование медицинской организации на данный статус, это позволит нам использовать данный факт, в том числе, для стимулирования дополнительного денежного тех медицинских работников, которые обеспечивают работу на высоком качественном уровне", - добавила она.
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