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РИА Новости

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

18:10 20.08.2019 (обновлено: 23:18 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.
Такую задачу президент поставил на совещании по вопросам усовершенствования этой сферы. Поручение должно быть выполнено к 1 октября.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ. 16 ноября 2018
Вчера, 18:09РИА Новости
Скворцова предложила облегчить налоги для первичного звена здравоохранения
Также Путин поставил задачу "инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах". Они должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.
Помимо этого, глава государства поручил разработать механизмы контроля качества этих программ и их исполнения, а также проработать источники финансирования.
Минздрав и кабмин должны будут проанализировать уровень оплаты труда в первичном звене и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.
"В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике региона, но это далеко не везде так", — отметил Путин.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время парламентских слушаний в Государственной думе РФ на тему: Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России. 11 февраля 2019
Вчера, 18:00РИА Новости
Скворцова предложила закрепить минимальную зарплату врачей первичного звена
Он подчеркнул, что в малых городах и на селе "близко нет ничего подобного".
"Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, прямой линии вылезают, говорят совсем об обратном", — добавил президент.
В целом ситуацию в первичном звене здравоохранения Путин назвал "провалом". Он подчеркнул, что если в этой сфере ничего не будет меняться, то "количество инфарктов и инсультов не уменьшится".
"К 2021 году должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов", — добавил Путин.
В целом, ситуацию в первичном звене здравоохранения президент назвал "провалом". Он подчеркнул, что если в этой сфере ничего не будет меняться, то "количество инфарктов и инсультов не уменьшится".
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Капец первичному звену......
20 августа, 18:38
Василий Васильев
4561519
Поржал) Ну то есть Путин молодец, все правильно подумал и поручил. Но пока это все пройдет по цепочке от начальников через нижестоящих начальников до конечных исполнителей... скажем так, скоро у врачей у самих инсульты да инфаркты будут от таких новостей. Работал айтишником в здравоохранении, хлебнул "информатизации" в исполнении наших чиновников.. крепчайтесь, товарищи медики)))
20 августа, 18:52
Артур П.
36110500
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