Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

Такую задачу президент поставил на совещании по вопросам усовершенствования этой сферы. Поручение должно быть выполнено к 1 октября.

Также Путин поставил задачу "инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах". Они должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.

Помимо этого, глава государства поручил разработать механизмы контроля качества этих программ и их исполнения, а также проработать источники финансирования.

Минздрав и кабмин должны будут проанализировать уровень оплаты труда в первичном звене и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

"В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике региона, но это далеко не везде так", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что в малых городах и на селе "близко нет ничего подобного".

"Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, прямой линии вылезают, говорят совсем об обратном", — добавил президент.

В целом ситуацию в первичном звене здравоохранения Путин назвал "провалом". Он подчеркнул, что если в этой сфере ничего не будет меняться, то "количество инфарктов и инсультов не уменьшится".

"К 2021 году должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов", — добавил Путин.