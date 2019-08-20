Эксперт назвал вероятные причины ЧП с россиянкой в бассейне в Турции

По данным генконсульства РФ в Анталье, россиянка 2007 года рождения госпитализирована из-за несчастного случая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, она находится в критическом состоянии. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

"Это расхлябанность обслуживающего персонала. В трубу невозможно попасть, она должна быть закрыта решеткой. Очевидно, что решетка была сломана, либо ее не было, но никто не обратил внимание на это. А то, что человека засосало в трубу, говорит об ошибке проектирования. По нормам скорость "всасывания" должна быть столь мала, чтобы никого туда не засосало, даже если специально человек перекроет отверстие. При неправильном проектировании большая сила воды втягивает в трубопровод всё что угодно", - сказал РИА Новости Халтурин.