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РИА Новости

Эксперт назвал вероятные причины ЧП с россиянкой в бассейне в Турции

18:10 20.08.2019 (обновлено: 18:14 20.08.2019)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБассейн
Бассейн
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бассейн. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ЧП с девочкой из России в бассейне турецкой гостиницы, вероятно, произошло из-за халатности персонала и ошибок проектирования, полагает исполнительный директор компании "Экстис" Андрей Халтурин, занимающийся проектированием и строительством бассейнов.
По данным генконсульства РФ в Анталье, россиянка 2007 года рождения госпитализирована из-за несчастного случая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, она находится в критическом состоянии. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
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"Это расхлябанность обслуживающего персонала. В трубу невозможно попасть, она должна быть закрыта решеткой. Очевидно, что решетка была сломана, либо ее не было, но никто не обратил внимание на это. А то, что человека засосало в трубу, говорит об ошибке проектирования. По нормам скорость "всасывания" должна быть столь мала, чтобы никого туда не засосало, даже если специально человек перекроет отверстие. При неправильном проектировании большая сила воды втягивает в трубопровод всё что угодно", - сказал РИА Новости Халтурин.
Как отметил эксперт, бассейн при отсутствии решетки на всасывающем устройстве нельзя эксплуатировать.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТурцияРоссияПроисшествия
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