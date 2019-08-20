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РИА Новости

Скворцова предложила облегчить налоги для первичного звена здравоохранения

18:09 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу "О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ". 16 ноября 2018
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ. 16 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила освободить организации первичного звена здравоохранения от налогов на имущество организаций и от земельного налога, соответствующее поручение министр попросила дать президента РФ Владимира Путина.
"Хотелось бы снизить налоговое бремя на основные фонды первичного медицинского звена. У нас есть аналогии: фармацевтические производства, общероссийские общественные организации инвалидов, религиозные организации, когда эти организации освобождаются от налогов на имущество организаций и от земельного налога. Хотела бы попросить поручение рассмотреть вопрос об освобождении организаций первичной медико-санитарной помощи от этих налогов, для чего понадобится внесение изменений во вторую часть налогового кодекса", - сказала Скворцова во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с президентом РФ Владимиром Путиным.
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