Скворцова предложила облегчить налоги для первичного звена здравоохранения

"Хотелось бы снизить налоговое бремя на основные фонды первичного медицинского звена. У нас есть аналогии: фармацевтические производства, общероссийские общественные организации инвалидов, религиозные организации, когда эти организации освобождаются от налогов на имущество организаций и от земельного налога. Хотела бы попросить поручение рассмотреть вопрос об освобождении организаций первичной медико-санитарной помощи от этих налогов, для чего понадобится внесение изменений во вторую часть налогового кодекса", - сказала Скворцова во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с президентом РФ Владимиром Путиным.