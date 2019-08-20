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РИА Новости

Путин поручил проанализировать уровень зарплат медиков первичного звена

18:07 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения, выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.
"Я прошу министерство здравоохранения и не только, но и правительство. Во-первых, нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200% по экономике региона, но это далеко не везде так", - сказал Путин на совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения.
"В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного. Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, "прямой линии" вылезают, говорят совсем об обратном", - добавил он.
Что касается стимулирующих выплат, то, как отметил Путин, необходимо выяснить, насколько справедливо они выплачиваются. "Здесь нужно внимательно посмотреть на все эти вопросы", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 18:03РИА Новости
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения "провалом"
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Министерство здравоохранения РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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