Путин поручил проанализировать уровень зарплат медиков первичного звена

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения, выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.
"Я прошу министерство здравоохранения и не только, но и правительство. Во-первых, нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200% по экономике региона, но это далеко не везде так", - сказал Путин на совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения.
"В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного. Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, "прямой линии" вылезают, говорят совсем об обратном", - добавил он.
Что касается стимулирующих выплат, то, как отметил Путин, необходимо выяснить, насколько справедливо они выплачиваются. "Здесь нужно внимательно посмотреть на все эти вопросы", - сказал президент.