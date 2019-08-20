Путин поручил проанализировать уровень зарплат медиков первичного звена

"Я прошу министерство здравоохранения и не только, но и правительство. Во-первых, нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200% по экономике региона, но это далеко не везде так", - сказал Путин на совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения.