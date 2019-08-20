Российские дипломаты выясняют детали крушения вертолета в Греции

АФИНЫ, 20 авг – РИА Новости. Посольство России в Греции выясняет обстоятельства происшествия с частным вертолетом, на борту которого, по сообщениям греческих СМИ, могли быть двое граждан России, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.

"В настоящее время посольство продолжает уточнять все детали произошедшего и обратилось к местным властям с просьбой прояснить ситуацию. Держим данный вопрос на контроле", - сказал пресс-атташе.

По сообщениям местных СМИ, частный вертолет разбился возле острова Порос в Греции в 15.40 (время совпадает с мск). На борту были три человека – грек-пилот и двое россиян: женщина и ребенок.

По данным СМИ, вертолет вылетел из города Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса, однако задел линии электропередачи и упал в море. Очевидец сообщил телеканалу ERT , что вертолет перевернулся в воздухе, раздался взрыв и затем упал в воду. На фотографиях виден хвост вертолета, торчащий из воды.

Мэр Галаты сообщил, что при крушении никто не выжил.

На место происшествия направлены вертолет Super Puma для поиска людей, водолазы из спецподразделений, суда береговой охраны, частные суда.