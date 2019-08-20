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РИА Новости
Школа волонтера

Добровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан

18:01 20.08.2019
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© пресс-служба Минприроды РоссииДобровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан
Добровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан
© пресс-служба Минприроды России
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. В красноярском заповеднике "Столбы" открылась новая экологическая тропа для маломобильных граждан "Речная долина", сообщила пресс-служба Минприроды России. Как отметили в ведомстве, работы по созданию объекта проводились силами сотрудников заповедника и более чем 60 добровольцев.
На тропе возведены перила, обустроено место отдыха с опорной скамьей, сделан карман для разъезда детских и инвалидных колясок, установлены поручни, размещены информационные стенды и силуэты животных заповедника, организованы места кормления птиц. Вход и выход с объекта оборудован пандусами.
Все работы были проведены в рамках социально значимого проекта развития особо охраняемых природных территорий "Тропа возможностей", разработанного студентами Сибирского государственного университета науки и технологий и Сибирского федерального университета.
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К работе над проектом была привлечена экспертная организация для составления паспорта доступности экологической тропы, были учтены все современные правила и требования, касающиеся благоустройства туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями.
В процессе работы учтен опыт создания экотроп как в России, так и в других странах. На "Речной долине" предусмотрено обустройство площадки для отдыха, плавное понижение уклонов до предельно допустимых требований на крутых участках пути, обустройство бортиков вдоль настила тропы для предотвращения отступа ноги или съезда колес кресел-колясок, а также учтен ряд других необходимых для подобных объектов особенностей.
"Инфраструктура для людей с особыми потребностями в "Столбах" будет развиваться и дальше. Для этого имеющиеся объекты по возможности будут адаптироваться, а также создаваться новые объекты, уже с учетом их посещения разными категориями туристов", – отметил директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.
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