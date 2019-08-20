Скворцова предложила закрепить минимальную зарплату врачей первичного звена

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила закрепить для врачей первичного звена, врачей общей практики и узких специалистов минимальный уровень заработной платы в 170% от средней по региону.
"Хотелось бы, чтоб минимальный уровень (зарплаты) составлял 170% (от среднего по региону) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200% (от средней по региону)", - сказала Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Он добавила, что для медсестер первичного звена следовало бы сделать минимальный уровень зарплаты не ниже 70% от средней по региону, а фельдшерам, которые выполняют ряд врачебных функций, не менее 120% от средней по региону. Также министр добавила, что для этого не требуется дополнительного финансирования – "это чисто организационные мероприятия".
Она попросила президента РФ Владимира Путина поддержать данную инициативу. "Это позволит существенно стабилизировать ситуацию и обеспечить гарантированную часть зарплаты", - добавила министр.
По данным министра здравоохранения, дефицит врачей в первичном звене здравоохранения составляет 25,3 тысячи человек.