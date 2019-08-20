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РИА Новости

Украинские правоохранители доставят арестованный танкер Mriya в Херсон

17:56 20.08.2019
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© Flickr / msweidelХерсон
Херсон
© Flickr / msweidel
Херсон. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители осуществляют доставку арестованного танкера Mriya в Херсонский порт, сообщила во вторник пресс-служба украинской прокуратуры.
Накануне ведомство сообщило, что Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию и наложил арест на танкер Mriya (IMO 9109811), якобы поставлявший топливо в Крым. Во вторник прокуратура Крыма сообщила, что по решению суда проводит арест танкера Mriya.
"Выполнено решение Апелляционного суда Херсонской области о наложении ареста на судно", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
По данным ведомства, капитана судна уведомлен о решении суда об аресте танкера. "Правоохранители проводят мероприятия по дальнейшей доставки танкера к Херсонского морского порта", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
По данным погранслужбы Украины, танкер находится в территориальных водах Украины, капитан судна отказался добровольно следовать в порт города Херсон.
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Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), танкер Vilga (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов, танкер Vilga был переименован в Mriya, в настоящий момент пришвартован и находится в порту Херсона недалеко от заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин".
Из данных портала Equasis следует, что Mriya принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management. Эксперты в морской отрасли сообщили РИА Новости, что на судне может быть 15-17 членов экипажа, обычно на судах под флагом Украины работают украинцы, россияне, грузины, азербайджанцы.
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