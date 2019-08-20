Украинские правоохранители доставят арестованный танкер Mriya в Херсон

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители осуществляют доставку арестованного танкера Mriya в Херсонский порт, сообщила во вторник пресс-служба украинской прокуратуры.

Накануне ведомство сообщило, что Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию и наложил арест на танкер Mriya (IMO 9109811), якобы поставлявший топливо в Крым. Во вторник прокуратура Крыма сообщила, что по решению суда проводит арест танкера Mriya.

"Выполнено решение Апелляционного суда Херсонской области о наложении ареста на судно", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

По данным ведомства, капитана судна уведомлен о решении суда об аресте танкера. "Правоохранители проводят мероприятия по дальнейшей доставки танкера к Херсонского морского порта", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным погранслужбы Украины, танкер находится в территориальных водах Украины, капитан судна отказался добровольно следовать в порт города Херсон.

Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), танкер Vilga (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов, танкер Vilga был переименован в Mriya, в настоящий момент пришвартован и находится в порту Херсона недалеко от заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин".