Ленобласть направит 6,5 миллиарда рублей на реализацию двух нацпроектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Участие Ленинградской области в конкурсных отборах субъектов РФ на предоставление субсидий позволило привлечь почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по нацпроектам "Образование" и "Демография"; еще 5 миллиардов рублей будет выделено из средств областного бюджета.

Об этом заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании регионального Педагогического совета, традиционно проходящего перед началом нового учебного года.

"Нацпроект "Образование" включает в себя десять федеральных проектов и нет никаких сомнений, что все десять будут реализованы на территории Ленинградской области. Мы выбрали инновационный путь развития и стоящие перед нами серьезные задачи позволят вывести и так признанную передовой систему образования на новый путь развития", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что благодаря национальным проектам в области создаются центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точки роста", обновляется материально-техническая база школ, в ближайшее время заработают кванториумы во Всеволожске и Кировске. Кроме того, на 2021 год намечено создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и современными средствами обучения. Также запланировано создание трех центров цифрового образования детей "IT-куб" и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

"В рамках нацпроекта "Демография" запланировано приобретение в 2020-2021 годах двух зданий детских садов на 370 мест, с привлечением средств федерального бюджета",- отметил Дрозденко.

Также в ходе заседания президент Российской Академии образования Юрий Зинченко вручил губернатору Ленинградской области отраслевую награду "За заслуги перед Российской академией образования".