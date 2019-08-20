Суд признал законным задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека во вторник признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным, передает корреспондент РИА Новости.

На минувшей неделе адвокат бывшего президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.

"Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения", - зачитал решение судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев.

Экс-президент сейчас находится в СИЗО госкомитета нацбезопасности. Ранее во вторник Первомайский районный суд продлил арест Атамбаева до 26 октября.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения возобновились и продолжались до утра , хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.