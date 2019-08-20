Суд признал законным задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека во вторник признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным, передает корреспондент РИА Новости.
На минувшей неделе адвокат бывшего президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.
"Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения", - зачитал решение судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев.
Экс-президент сейчас находится в СИЗО госкомитета нацбезопасности. Ранее во вторник Первомайский районный суд продлил арест Атамбаева до 26 октября.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения возобновились и продолжались до утра , хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.