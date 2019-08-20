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РИА Новости

Суд признал законным задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

17:52 20.08.2019 (обновлено: 17:59 20.08.2019)
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© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека во вторник признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным, передает корреспондент РИА Новости.
На минувшей неделе адвокат бывшего президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
17 августа, 10:59Задержание Атамбаева
В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег
"Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения", - зачитал решение судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев.
Экс-президент сейчас находится в СИЗО госкомитета нацбезопасности. Ранее во вторник Первомайский районный суд продлил арест Атамбаева до 26 октября.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения возобновились и продолжались до утра , хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Алмазбек Атамбаев
16 августа, 15:17Задержание Атамбаева
Атамбаева обвинили в коррупционном сговоре с бывшим мэром Бишкека
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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