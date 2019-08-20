Почти 160 тысяч учеников примут школы Ленобласти в новом учебном году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Ленинградской области в новом учебном году ожидают принять 159 719 учеников, что на 5,5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Соответствующие данные были озвучены во время доклада председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым на заседании Педагогического совета, традиционно проходящего перед началом нового учебного года в Ленинградской области.

По его словам, в настоящий момент в Ленинградской области работают 363 общеобразовательные школы, 336 детских садов, 99 организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования, две организации высшего образования, 26 средних профессиональных организаций. В новом учебном году за парты сядут почти 160 тысяч учеников, среди них 20 тысяч - первоклассники.

"На подготовку образовательных организаций Ленинградской области к новому учебному году предусмотрено более 3,7 миллиарда рублей, из них 2,04 миллиарда рублей на укрепление материально-технической базы и оснащение учебным оборудованием", - отметил глава региона Александр Дрозденко, комментируя данные.

Также он подчеркнул, что на строительство новых школ и детских садов в 2019 году предусмотрено 2,057 миллиарда рублей, в том числе 229,4 миллиона из федерального бюджета.