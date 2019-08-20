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РИА Новости
Ленинградская область

Почти 160 тысяч учеников примут школы Ленобласти в новом учебном году

17:50 20.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Ленинградской области в новом учебном году ожидают принять 159 719 учеников, что на 5,5 тысяч больше, чем в прошлом году.
Соответствующие данные были озвучены во время доклада председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым на заседании Педагогического совета, традиционно проходящего перед началом нового учебного года в Ленинградской области.
По его словам, в настоящий момент в Ленинградской области работают 363 общеобразовательные школы, 336 детских садов, 99 организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования, две организации высшего образования, 26 средних профессиональных организаций. В новом учебном году за парты сядут почти 160 тысяч учеников, среди них 20 тысяч - первоклассники.

"На подготовку образовательных организаций Ленинградской области к новому учебному году предусмотрено более 3,7 миллиарда рублей, из них 2,04 миллиарда рублей на укрепление материально-технической базы и оснащение учебным оборудованием", - отметил глава региона Александр Дрозденко, комментируя данные.

Также он подчеркнул, что на строительство новых школ и детских садов в 2019 году предусмотрено 2,057 миллиарда рублей, в том числе 229,4 миллиона из федерального бюджета.
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"В новом учебном году откроется новая школа на 350 мест в поселке Вознесенье Подпорожского района. На реновацию школ в 2019 году запланировано 863,9 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета 775,12 миллиона рублей. Также 1 сентября открываются после реновации пять школ: Шумиловская СОШ Приозерского района, Красноборская СОШ Тосненского района, СОШ N6 в Выборге, Ломоносовская СОШ N3, СОШ N2 в городе Луга", - подытожил глава региона.
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