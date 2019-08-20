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РИА Новости

Жену Нетаньяху не проинструктировали, что делать с караваем, заявил министр

17:48 20.08.2019 (обновлено: 18:42 20.08.2019)
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© AP Photo / Heidi LevineЖена премьера Израиля Сара Нетаньяху
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
© AP Photo / Heidi Levine
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Израильский министр Зеев Элькин рассказал, что протокол визита на Украину премьера Биньямина Нетаньяху не предполагал активного участия в церемонии встречи его супруги, которую поэтому не проинструктировали, что делать с приветственным караваем.
Элькин, один из ключевых членов делегации представил в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА" свою версию резонансного происшествия в киевском аэропорту "Борисполь", где Сара Нетаньяху якобы бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью".
"Надо сказать, что вообще те, кто были (на месте - ред.), не почувствовали, что был какой-то инцидент. Это дали уже потом СМИ", - сказал Элькин, который курирует в правительстве вопросы экологии и дела Иерусалима.
"Ему (Нетаньяху - ред.) объяснили, получил каравай или халу, как его назвали наши средства массовой информации... Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии. Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у нее упали", - добавил он.
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Вчера, 06:26РИА Новости
В офисе Зеленского заступились за жену Нетаньяху
Русскоязычный уроженец Украины, Элькин многократно выполнял функции доверенного лица и личного переводчика Нетаньяху в его контактах со странами постсоветского пространства. Он сопровождал премьер-министра в завершающемся во вторник визите в Киев - первом на таком уровне за последние 20 лет.
Ранее на защиту своей жены встал сам Нетаньяху. Он призвал не искать в ее действиях признаков неуважения к принимающей стороне и рассказал, что супруга специально к визиту выбрала наряд желто-голубых цветов украинского флага.
Внимание к себе супруга премьера привлекла еще до прибытия в Киев. Израильская пресса утверждает, что 60-летняя бывшая стюардесса поскандалила на борту самолета из-за того, что ее будто бы не поприветствовал пилот по громкой связи. В канцелярии главы кабинета, не вдаваясь в подробности, сообщили, что "произошло недопонимание, которое немедленно прояснилось, и полет прошел по плану".
Властный характер жены Нетаньяху, которую обвиняют во вмешательстве не только в хозяйственные, но и политические дела, с 1990-х годов становится мишенью для критики главы израильского правительства, который всякий раз встает на ее защиту и списывает такие нападки на происки конкурентов.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве
19 августа, 17:20РИА Новости
Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай
Тем не менее в этом году Сара Нетаньяху получила крупный штраф и судимость по обвинению в неправомерном расходовании бюджетных средств на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга. А три года назад суд уличил ее в плохом обращении с персоналом официальной резиденции и постановил выплатить компенсацию одному из бывших работников.
В официальной биографии третьей супруги Нетаньяху и матери двух его сыновей акцент делается на профессиональных достижениях и благотворительной деятельности. Она первой из жен премьер-министров стала совмещать официальные мероприятия с работой по специальности - детским психологом в службе социальной защиты, говорится на правительственном сайте. Она также помогает детям, больным раком, опекает солдат-одиночек и стариков, переживших Холокост.
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Сара НетаньяхуБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это тот случай, когда из мухи раздули слона. Хотя даже мухи там не было.
20 августа, 17:56
Михаил Киселев
1700113
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