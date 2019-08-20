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РИА Новости

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

17:42 20.08.2019 (обновлено: 17:52 20.08.2019)
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© МВД России по Тульской областиВодитель, сбивший в Тульской области трех инвалидов
Водитель, сбивший в Тульской области трех инвалидов
© МВД России по Тульской области
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Инцидент произошел в Алексинском районе. Как ранее информировало УМВД, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил трех человек на инвалидных колясках и скрылся с места происшествия. Полиция отмечает, что все трое пострадавших являются членами паралимпийской сборной России.
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9 августа, 09:55РИА Новости
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По информации сетевого издания "Тульские новости", паралимпийцы готовились в Алексине к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. По данным издания, травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова. Как информировала полиция, все они после оказания медпомощи были отпущены.
"При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишенного водительского удостоверения. Подозреваемый в совершении ДТП 39-летний местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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