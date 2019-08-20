В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Алексинском районе. Как ранее информировало УМВД, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил трех человек на инвалидных колясках и скрылся с места происшествия. Полиция отмечает, что все трое пострадавших являются членами паралимпийской сборной России.

По информации сетевого издания "Тульские новости" , паралимпийцы готовились в Алексине к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. По данным издания, травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова. Как информировала полиция, все они после оказания медпомощи были отпущены.