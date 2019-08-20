Скворцова рассказала о ходе выполнения мероприятий нацпроекта "Демография"

"Все мероприятия национального проекта "Демография" идут в соответствии с нашим планом, ряд показателей - с опережением, такие как младенческая смертность. Продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 лет. Это произошло за счет снижения смертей на 28,4 тысячи в сравнении с полугодием 2018 года. Мы находимся уже на исполнении плана 2020 года, если показатель не ухудшится во втором полугодии текущего года", - сказала Скворцова.