Скворцова рассказала о ходе выполнения мероприятий нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Все мероприятия национального проекта "Демография" идут в соответствии с планом, некоторые - с опережением сроков, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Национальный проект "Демография" - один из 13 ключевых проектов "майского указа" президента РФ, он состоит из пяти федеральных проектов.
"Все мероприятия национального проекта "Демография" идут в соответствии с нашим планом, ряд показателей - с опережением, такие как младенческая смертность. Продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода 2019 года, у женщин это уже 78,5 лет. Это произошло за счет снижения смертей на 28,4 тысячи в сравнении с полугодием 2018 года. Мы находимся уже на исполнении плана 2020 года, если показатель не ухудшится во втором полугодии текущего года", - сказала Скворцова.
Она добавила, что удалось снизить младенческую смертность до уровня, который планировалось достичь в 2023 году.