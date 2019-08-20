СК попросил оставить топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы до конца ноября оставить под домашним арестом топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого в выводе денег за рубеж, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста до 25 ноября в отношении Кайро назначено на 21 августа", - сказала она.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности выводов следственного органа, изложенных в постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 193.1 УК РФ в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой, а также бывшего гендиректора ЗАО "Рольф Эстейт" Анатолия Кайро и (гендиректора кипрской "Панабел Лимитед" ) Георгия Кафкалии", - сказал Хуруджи.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.