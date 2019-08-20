Скворцова рассказала о финансировании первичной медицинской помощи

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Согласно изменившимся правилам медицинского страхования, первичная помощь является приоритетным направлением и больше не финансируется по остаточному принципу, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Очень важно отметить, что изменились правила медицинского страхования, согласно которым первичная помощь более не финансируется по остаточному принципу после специализированной высокотехнологичной, а является приоритетным направлением, и объемы помощи первичного звена приоритетно планируются на основе единого подушевого норматива, который составляет уже 44% от единого норматива на каждого гражданина нашей страны", - сказала Скворцова.

Она добавила, что с 2019 года из подушевого норматива выделен самостоятельный тариф на профосмотр и специализацию, что позволяет в полном объеме обеспечивать профилактические мероприятия. С 2020 года будет выделен отдельный тариф на сложные методы диагностики, такие как томография, ангиография и другие.