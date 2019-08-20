Выторговать безопасность у агрессора невозможно, заявил Нарышкин

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны", назвал главный урок политических событий, происходивших в то время.

Он напомнил о "безответственной и трусливой политике" Англии и Франции конца 1930-х, когда они вели свою игру и толкали гитлеровскую Германию к нападению на Советский Союз.

"Драматические события в преддверии Второй мировой войны позволяют сделать целый ряд важных исторических выводов, главный из которых, на мой взгляд, состоит в том, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств, что невозможно обеспечить собственную безопасность за счет других, а уж тем более выторговать безопасность у агрессора", — сказал Нарышкин.

Основу выставки, которая открылась сегодня в Москве, составили около 300 экспонатов — подлинные архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы. Они рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции, а также логику действий советского руководства.

Особое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне — августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу войны. Так, например, рассказывается об уклончивой позиции Великобритании и Франции в вопросе заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а также о категорическом непринятии Польшей советских предложений по противодействию германской экспансии.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась шесть лет — до 2 сентября 1945-го. В нее были втянуты 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 стран, а также на морских и океанских театрах.

Закончилась война на борту американского линкора "Миссури" подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии — союзника Германии.