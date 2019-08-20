Скворцова: срок ожидания пациентами первичной помощи соответствует нормам

"На сегодняшний день полностью сформирована нормативная база, регулирующая первичную помощь. Причем определены предельные сроки ожидания всех видов первичной помощи, включая ожидания участкового врача, узкого специалиста, скорой и неотложной помощи, лабораторных и экспериментальных методов диагностики, плановой госпитализации и так далее. Мониторинг за этими показателями свидетельствует о том, что всё в большем количестве случаев, пока еще не тотально, эти показатели исполняются на территории страны", - сказала Скворцова во вторник в ходе доклада на совещании кабмина по первичному звену здравоохранения, которое проводит президент РФ.