Скворцова: срок ожидания пациентами первичной помощи соответствует нормам

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Срок ожидания пациентами первичной медико-санитарной помощи соответствует требуемым в нормативной базе показателям, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"На сегодняшний день полностью сформирована нормативная база, регулирующая первичную помощь. Причем определены предельные сроки ожидания всех видов первичной помощи, включая ожидания участкового врача, узкого специалиста, скорой и неотложной помощи, лабораторных и экспериментальных методов диагностики, плановой госпитализации и так далее. Мониторинг за этими показателями свидетельствует о том, что всё в большем количестве случаев, пока еще не тотально, эти показатели исполняются на территории страны", - сказала Скворцова во вторник в ходе доклада на совещании кабмина по первичному звену здравоохранения, которое проводит президент РФ.