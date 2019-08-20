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РИА Новости

Минздрав хочет создать регистр получающих медицинское образование

17:30 20.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав просит полномочия по ведению регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, это поможет планировать кадровую ситуацию, сказала глава министерства Вероника Скворцова.
"Мы хотели бы попросить поручением установить полномочия Минздраву по ведению регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, по примеру регистра медицинских работников", - сказала она на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Скворцова добавила, что это необходимо для планирования кадровой ситуации.
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