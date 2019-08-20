Минздрав хочет создать регистр получающих медицинское образование

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав просит полномочия по ведению регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, это поможет планировать кадровую ситуацию, сказала глава министерства Вероника Скворцова.

"Мы хотели бы попросить поручением установить полномочия Минздраву по ведению регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, по примеру регистра медицинских работников", - сказала она на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.