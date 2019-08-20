Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T17:30Z
https://ria.ru/20190820/1557709062.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155770/76/1557707689_0:92:1200:767_1036x0_80_0_0_67a69ac4ca2836ed27f4a1ee3bcdadb6.jpg
РИА Новости

Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге

17:30 20.08.2019
13
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД РоссииГосавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. В центре Челябинска в понедельник лихач на пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка и протащил его несколько метров. Мальчик госпитализирован с многочисленными переломами, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.
По данным Госавтоинспекции МВД России, примерно в каждом восьмом ДТП пострадавшим является ребенок или подросток. Часто такие ДТП происходят даже не по их вине - в значительной части случаев дети и подростки гибнут и получают травмы на дорогах из-за нарушений ПДД со стороны взрослых участников дорожного движения, как это случилось в Челябинске. Но в любом случае задача взрослых — уберечь жизнь и здоровье ребенка от любых неожиданностей на дороге.
Именно с этой целью в конце лета и начале осени по уже сложившейся традиции автоинспекторы во всех регионах страны проводят различные акции и мероприятия, специальные занятия в школах, в детских садах, летних лагерях для того, чтобы привить подрастающему поколению навыки безопасного поведения на дороге и возле нее.

"Формат занятий может быть самый разный. Например, в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции проводят в детских садах практические занятия, объясняют родителям и их малышам, как важно быть пристегнутым в машине, пользоваться детскими автокреслами и правильно переходить дорогу. А в одном из спортивных лагерей Самарской области ребятам продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи", - сказал РИА Новости заместитель руководителя российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, несмотря на постоянные усилия Госавтоинспекции, далеко не все дети и подростки понимают, как устроено дорожное движение и как нужно себя вести. Опросы водителей показывают, что каждый пятый из них был свидетелем того, как дети неожиданно выходят на дорогу или просто начинают переход, не убедившись в безопасности. Около 13% водителей в последние три месяца часто замечали, как ребенок выходил из-за припаркованных автомобилей, которые заслоняли обзор участникам движения, а 10% видели, как на многополосной дороге ребенок, миновав первую полосу перехода, спокойно двигается дальше, не убедившись в том, что его пропускают другие водители.
Дорожные знаки около автомузея в Москве
Вчера, 14:39РИА Новости
Показ видеоролика кампании "Однозначно" стартовал на 3 федеральных каналах
Основные причины ДТП с участием детей
По словам Кузина, подготовка детей к новому учебному году обязательно должна включать в себя не только покупку тетрадок и формы, но и разъяснение правил безопасного поведения на дороге. Даже если родители планируют каждый день провожать и встречать ребенка, они должны научить его азам безопасного поведения, умению правильно ориентироваться в дорожной обстановке.
Практика показывает, что несчастные случаи происходят с детьми на дорогах и улицах по нескольким причинам.
"Во-первых, незнание правил дорожного движения. Здесь важно не просто рассказывать о правилах, но и объяснять причину их появления, желательно – на примерах: так будет и интереснее, и понятнее. Во-вторых, неумение применять знания на практике. Ребенок может хорошо помнить о светофорах и "зебрах", но при встрече с ними в реальности забыть, чему его учили, или растеряться и сделать что-то не так", - пояснила РИА Новости руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД РоссииГосавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России
Еще один фактор - недисциплинированность и невнимательность. "Даже взрослые иногда забываются и переходят дорогу на "красный", просто задумавшись. Детям следить за обстановкой вокруг намного сложнее, да и действуют они гораздо импульсивнее", - сказала она.
В-четвертых, играет роль негативный пример поведения взрослых. "Здесь все очевидно: ребенок не будет соблюдать правила, если видит, что родители их постоянно нарушают", - добавила Агре.
Наконец, напомнила она, ребенок в машине должен быть всегда в автокресле и пристегнут ремнями безопасности, даже если до детского сада или школы ехать совсем недолго.
По данным официальной статистики аварийности, за период с января по июль 2019 года произошло 4330 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых погибли 80 человек, а 4363 были ранены. Радует лишь то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось и количество таких аварий (на 2,6%), и, главное, число погибших - сразу на 19,2%. Меньше на 2,9% стало и раненых.
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД РоссииГосавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России
Уроки автоинспекторов крайне важны, но родителям стоит помнить, что именно они отвечают за безопасность своих детей и именно от них зависит, насколько правильно ребенок будет готов к любым ситуациям на дороге, подчеркнула руководитель экспертного центра "Движение без опасности".
000000
Обсудить 0
Безопасная дорога
Рекомендуем
Дорожные знаки около автомузея в Москве
Показ видеоролика кампании "Однозначно" стартовал на 3 федеральных каналах
РИА
Новости
Новый сезон проекта РИА Новости Подкасты
Стартует новый сезон проекта "РИА Новости Подкасты"
Жилищное строительство в Краснодаре
Власти Кубани направят 4,9 миллиарда рублей на подготовку ЖКХ края к зиме
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Глава Татарстана анонсировал новую программу по благоустройству дворов
Лента
новостей
Благоустройство
Светогорск ожидает масштабное благоустройство в 2020 году
Председатель жюри конкурса Кинотавр. Короткий метр, киноактриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова и режиссер Анна Пармас (справа) перед премьерой фильма А. Пармас Давай разведемся в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
Комедия "Давай разведемся" с Анной Михалковой выйдет в прокат 21 ноября
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава аэропорта в Якутске стал фигурантом еще одного уголовного дела
Автомобиль Следственного комитета РФ
Во Владимирской области дети сбежали от избивавших их матери и бабушки
Соломоновы острова
У Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
Родителей в Татарстане научат правилам перевозки детей в автомобилях
Стенд компании Дом. РФ на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Россияне не боятся замены людей на рабочих местах роботами, показал опрос
LIVE: Совещание президента с Правительством РФ
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев снял клип на собственную песню
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния