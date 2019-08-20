Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. В центре Челябинска в понедельник лихач на пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка и протащил его несколько метров. Мальчик госпитализирован с многочисленными переломами, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

По данным Госавтоинспекции МВД России, примерно в каждом восьмом ДТП пострадавшим является ребенок или подросток. Часто такие ДТП происходят даже не по их вине - в значительной части случаев дети и подростки гибнут и получают травмы на дорогах из-за нарушений ПДД со стороны взрослых участников дорожного движения, как это случилось в Челябинске. Но в любом случае задача взрослых — уберечь жизнь и здоровье ребенка от любых неожиданностей на дороге.

Именно с этой целью в конце лета и начале осени по уже сложившейся традиции автоинспекторы во всех регионах страны проводят различные акции и мероприятия, специальные занятия в школах, в детских садах, летних лагерях для того, чтобы привить подрастающему поколению навыки безопасного поведения на дороге и возле нее.

"Формат занятий может быть самый разный. Например, в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции проводят в детских садах практические занятия, объясняют родителям и их малышам, как важно быть пристегнутым в машине, пользоваться детскими автокреслами и правильно переходить дорогу. А в одном из спортивных лагерей Самарской области ребятам продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи", - сказал РИА Новости заместитель руководителя российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, несмотря на постоянные усилия Госавтоинспекции, далеко не все дети и подростки понимают, как устроено дорожное движение и как нужно себя вести. Опросы водителей показывают, что каждый пятый из них был свидетелем того, как дети неожиданно выходят на дорогу или просто начинают переход, не убедившись в безопасности. Около 13% водителей в последние три месяца часто замечали, как ребенок выходил из-за припаркованных автомобилей, которые заслоняли обзор участникам движения, а 10% видели, как на многополосной дороге ребенок, миновав первую полосу перехода, спокойно двигается дальше, не убедившись в том, что его пропускают другие водители.

Основные причины ДТП с участием детей

По словам Кузина, подготовка детей к новому учебному году обязательно должна включать в себя не только покупку тетрадок и формы, но и разъяснение правил безопасного поведения на дороге. Даже если родители планируют каждый день провожать и встречать ребенка, они должны научить его азам безопасного поведения, умению правильно ориентироваться в дорожной обстановке.

Практика показывает, что несчастные случаи происходят с детьми на дорогах и улицах по нескольким причинам.

"Во-первых, незнание правил дорожного движения. Здесь важно не просто рассказывать о правилах, но и объяснять причину их появления, желательно – на примерах: так будет и интереснее, и понятнее. Во-вторых, неумение применять знания на практике. Ребенок может хорошо помнить о светофорах и "зебрах", но при встрече с ними в реальности забыть, чему его учили, или растеряться и сделать что-то не так", - пояснила РИА Новости руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге © Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России

Еще один фактор - недисциплинированность и невнимательность. "Даже взрослые иногда забываются и переходят дорогу на "красный", просто задумавшись. Детям следить за обстановкой вокруг намного сложнее, да и действуют они гораздо импульсивнее", - сказала она.

В-четвертых, играет роль негативный пример поведения взрослых. "Здесь все очевидно: ребенок не будет соблюдать правила, если видит, что родители их постоянно нарушают", - добавила Агре.

Наконец, напомнила она, ребенок в машине должен быть всегда в автокресле и пристегнут ремнями безопасности, даже если до детского сада или школы ехать совсем недолго.

По данным официальной статистики аварийности, за период с января по июль 2019 года произошло 4330 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых погибли 80 человек, а 4363 были ранены. Радует лишь то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось и количество таких аварий (на 2,6%), и, главное, число погибших - сразу на 19,2%. Меньше на 2,9% стало и раненых.

© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге © Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России