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РИА Новости

Разработка новой ракеты началась в США в феврале, заявили в Пентагоне

17:27 20.08.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Разработка новой крылатой ракеты наземного базирования началась в США в феврале 2019 года, на вооружение эта система поступит через несколько лет, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Вчера, 16:46РИА Новости
США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД, заявил Лавров
"В рамках комплексного ответа на нарушения Россией Договора о РСМД Соединенные Штаты объявили, что в конце 2017 года начнут соответствующие договору исследования и разработки концепций обычных ракет наземного базирования. После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования", - заявил представитель пресс-службы подполковник Роберт Карвер.
Он напомнил, что США ранее заявляли, что после выхода из ДРСМД они будут заниматься исследованиями и разработкой обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет.
"Этот тест демонстрирует приверженность США проведению этих исследований и разработок. Разработка обычного (неядерного - ред.) крылатого ракетного комплекса наземного базирования находится на ранних стадиях испытаний, и пройдут годы, прежде чем любая оперативная система будет готова к развертыванию", - сказал Карвер.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Вчера, 09:50РИА Новости
В МИД прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Он добавил, что Пентагон и дальше будет тестировать ракетные системы "по необходимости" для того, чтобы определить возможности реализации проекта и его потенциальной пользы для национальной оборонной архитектуры США.
Представитель Пентагона подчеркнул, что США ранее не испытывали ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 километров. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, какая пусковая установка использовалась для запуска ракеты.
Комментируя тест в США, в МИД РФ обратили внимание на то, что при испытательном пуске усовершенствованной ракеты Tomahawk была использована универсальная пусковая установка Mk-41. В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет", что было нарушением ДРСМД и на что неоднократно указывала российская сторона.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Вчера, 11:17РИА Новости
Испытание США ракеты приведет к новой гонке вооружений, заявили в Пекине
Разрушение договора РСМД, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России, которую Вашингтон обвинял в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729. В Москве утверждают, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров.
Российское Минобороны при этом сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику обвинения в адрес РФ. По имеющимся в ведомстве данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штата Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
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