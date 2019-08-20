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РИА Новости

Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии

17:26 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая во вторник в Сенате национального парламента, обвинил вице-премьера, главу МВД, лидера партии "Лига" Маттео Салвини в начале политического кризиса и "преследовании личных интересов".
Прямую трансляцию выступления Конте вели многие общенациональные телеканалы, в том числе Первый канал гостелевидения Rai.
Конте выступил в парламенте в связи с тем, что входящая в правящую коалицию партия "Лига" ранее представила в Сенате резолюцию о недоверии его кабинету. 8 августа Салвини уведомил премьера, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Конте 20 августа сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией подаст прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Согласно конституции Италии именно главе государства принадлежит право распустить парламент и назначить выборы новых палат.
"Решение вызвать кризис является безответственным. В этой связи министр внутренних дел продемонстрировал, что преследует личные интересы и интересы своей партии", - заявил Конте. По его словам, это решение будет иметь весьма серьезные последствия для страны.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
9 августа, 00:46РИА Новости
Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
Премьер отметил, что решение Салвини начать кризис последовало сразу же после того, как правительство получило вотум доверия в парламенте в увязке с одобрением законопроекта по проблемам безопасности, принятия которого настойчиво добивалась "Лига". Такое поведение глава кабинета охарактеризовал как проявление "политического оппортунизма". По словам Конте, действия Салвини свидетельствуют об "отсутствии у него конституционной культуры".
Комментируя требование лидера "Лиги" о скорейшем проведении досрочных выборов, премьер-министр подчеркнул, что проводить выборы ежегодно безответственно.
"Дорогой министр внутренних дел, начиная этот правительственный кризис, ты взял на себя большую ответственность перед лицом страны. Я слышал, как ты требуешь "полной власти" и призываешь площади поддержать тебя. Эти твои замыслы меня беспокоят", - сказал Конте, обращаясь к Салвини.
После выступления Конте в Сенате начались прения, который открыл Салвини.
Маттео Сальвини
9 августа, 13:08РИА Новости
Эксперт: Сальвини спровоцировал кризис, чтобы стать премьером Италии
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниДвижение 5 звездИталияВ мире
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