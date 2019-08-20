Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии

РИМ, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая во вторник в Сенате национального парламента, обвинил вице-премьера, главу МВД, лидера партии "Лига" Маттео Салвини в начале политического кризиса и "преследовании личных интересов".

Прямую трансляцию выступления Конте вели многие общенациональные телеканалы, в том числе Первый канал гостелевидения Rai

Конте выступил в парламенте в связи с тем, что входящая в правящую коалицию партия "Лига" ранее представила в Сенате резолюцию о недоверии его кабинету. 8 августа Салвини уведомил премьера, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Конте 20 августа сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией подаст прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Согласно конституции Италии именно главе государства принадлежит право распустить парламент и назначить выборы новых палат.

"Решение вызвать кризис является безответственным. В этой связи министр внутренних дел продемонстрировал, что преследует личные интересы и интересы своей партии", - заявил Конте. По его словам, это решение будет иметь весьма серьезные последствия для страны.

Премьер отметил, что решение Салвини начать кризис последовало сразу же после того, как правительство получило вотум доверия в парламенте в увязке с одобрением законопроекта по проблемам безопасности, принятия которого настойчиво добивалась "Лига". Такое поведение глава кабинета охарактеризовал как проявление "политического оппортунизма". По словам Конте, действия Салвини свидетельствуют об "отсутствии у него конституционной культуры".

Комментируя требование лидера "Лиги" о скорейшем проведении досрочных выборов, премьер-министр подчеркнул, что проводить выборы ежегодно безответственно.

"Дорогой министр внутренних дел, начиная этот правительственный кризис, ты взял на себя большую ответственность перед лицом страны. Я слышал, как ты требуешь "полной власти" и призываешь площади поддержать тебя. Эти твои замыслы меня беспокоят", - сказал Конте, обращаясь к Салвини.