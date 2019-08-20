Путин призвал тратить выделяемые на модернизацию поликлиник средства с умом

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На модернизацию первичного звена здравоохранения в России выделяются существенные ресурсы, важно, чтобы они были потрачены с умом и дали хорошие результаты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле.

"Напомню цифры и ресурсы, которые мы предусмотрели для проекта "Здравоохранение". Это 1 триллион 360 миллиардов рублей. Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения будет выделено, предусмотрено во всяком случае, 237,5 миллиарда рублей. Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хорошие результаты", - сказал Путин на совещании, посвященном модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.