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РИА Новости

Путин призвал тратить выделяемые на модернизацию поликлиник средства с умом

17:25 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На модернизацию первичного звена здравоохранения в России выделяются существенные ресурсы, важно, чтобы они были потрачены с умом и дали хорошие результаты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле.
"Напомню цифры и ресурсы, которые мы предусмотрели для проекта "Здравоохранение". Это 1 триллион 360 миллиардов рублей. Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения будет выделено, предусмотрено во всяком случае, 237,5 миллиарда рублей. Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хорошие результаты", - сказал Путин на совещании, посвященном модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.
Президент отметил, что вопросы первичного звена здравоохранения - это "вопросы чрезвычайно важные для практически каждого гражданина страны".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
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