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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подготовка к зиме электросетевых компаний МО идет с опережением графика

17:23 20.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭлектрический щит
Электрический щит
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Электросетевые компании Московской области проводят подготовительные мероприятия к зимнему сезону с опережением графика, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
За первое полугодие 2019 года 978 километров кабельных и воздушных линий электропередач.
"В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в 2019-2020 году, крупные электросетевые компании Московской области с опережением графика и плановых показателей реализуют этапы ремонтной программы", - говорится в сообщении.
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