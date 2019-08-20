Подготовка к зиме электросетевых компаний МО идет с опережением графика

За первое полугодие 2019 года 978 километров кабельных и воздушных линий электропередач.

"В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в 2019-2020 году, крупные электросетевые компании Московской области с опережением графика и плановых показателей реализуют этапы ремонтной программы", - говорится в сообщении.