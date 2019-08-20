Путин призвал мотивировать медперсонал к качественному предоставлению услуг

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать в российском здравоохранении систему, которая будет мотивировать медицинский персонал к повышению качества оказываемых услуг.

"Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней", - заявил Путин во вторник на совещании с кабмином по вопросам модернизации здравоохранения.

Глава государства предложил членам правительства в рамках совещания еще раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен национальным проектом "Здравоохранение", и посмотреть, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями граждан.