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РИА Новости

Путин призвал мотивировать медперсонал к качественному предоставлению услуг

17:20 20.08.2019 (обновлено: 17:22 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать в российском здравоохранении систему, которая будет мотивировать медицинский персонал к повышению качества оказываемых услуг.
"Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней", - заявил Путин во вторник на совещании с кабмином по вопросам модернизации здравоохранения.
Глава государства предложил членам правительства в рамках совещания еще раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен национальным проектом "Здравоохранение", и посмотреть, как это соотносится с реальными ожиданиями и потребностями граждан.
"Там действительно очень много мероприятий запланировано по программе, это помощь и высокотехнологичная, и специализированная. Но основной-то контингент прежде всего обращается в первичное звено. Вот как до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект "Здравоохранение"?" - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:02РИА Новости
Путин: россияне не удовлетворены работой первичного звена здравоохранения
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