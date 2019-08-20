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РИА Новости

Пакистан обратится в Международный суд ООН по спору с Индией из-за Кашмира

17:19 20.08.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг - РИА Новости. Пакистан намерен обратиться в Международный суд ООН по поводу разногласий с Индией по спорному региону Кашмир, заявил во вторник министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши.
"Изучив все правовые аспекты вопроса, Пакистан принял решение обратиться в Международный суд ООН по кашмирскому досье", - сказал Куреши в беседе с телеканалом Ary News. Министр добавил, что в ближайшее время правительство страны намерено публично более подробно разъяснить свою позицию по данной теме.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 02:31РИА Новости
Трамп призвал Пакистан сократить напряженность в отношениях с Индией
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Международный суд ООНПакистанООНИндияВ мире
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