Пакистан обратится в Международный суд ООН по спору с Индией из-за Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг - РИА Новости. Пакистан намерен обратиться в Международный суд ООН по поводу разногласий с Индией по спорному региону Кашмир, заявил во вторник министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши.

"Изучив все правовые аспекты вопроса, Пакистан принял решение обратиться в Международный суд ООН по кашмирскому досье", - сказал Куреши в беседе с телеканалом Ary News. Министр добавил, что в ближайшее время правительство страны намерено публично более подробно разъяснить свою позицию по данной теме.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.