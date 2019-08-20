Президент Мозамбика прибыл с рабочим визитом в Москву

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси прибыл во вторник с официальным визитом в Москву.

Борт президента приземлился в правительственном терминале аэропорта Внуково примерно в 17.10 мск. У трапа лидера Мозамбика приветствовал почётный караул.

В среду Ньюси примет участие в двустороннем деловом форуме РФ-Мозамбик с участием бизнесменов двух стран. На следующий день мозамбикский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудят подготовку первого саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 24 октября. При этом сам Ньюси не сможет принять в нем участие - в Мозамбике 15 октября пройдут выборы, поэтому страна не будет представлена на уровне президента, но пришлет делегацию.