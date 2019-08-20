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РИА Новости

Рижская дума не поддержит факультативы на русском в школах нацменьшинств

17:16 20.08.2019
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© Sputnik / Sergey MelkonovЗдание городской Думы в Риге
Здание городской Думы в Риге
© Sputnik / Sergey Melkonov
Здание городской Думы в Риге. Архивное фото
РИГА, 20 авг – РИА Новости. Рассчитывать на то, что Рижская дума поддержит факультативы на русском языке в школах нацменьшинств больше не приходится, новому мэру Риги Олегу Бурову придется "что-то обещать" или признать, что обещания экс-градоначальника Нила Ушакова выполняться не будут, заявил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
В понедельник на внеочередном заседании Рижской думы исполняющий обязанности главы города Буров (член партии "Честь служить Риге") избран мэром Риги. В 2020 году школы нацменьшинств Латвии, абсолютное большинство которых являются русскими, перейдут на латышский язык обучения. Будучи мэром Риги Ушаков обещал, что Рижская дума будет финансировать факультативные предметы на русском языке в рижских школах. После отставки Ушакова и его избрания депутатом Европарламента этот вопрос в Рижской думе больше не поднимался.
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"Бурову будет сложно - он привык быть незаметным техническим руководителем, хоть и высокого уровня, а должность мэра столицы Латвии - это, в первую очередь, политическая должность. Ему придется как-то находить баланс между аппетитами тех группировок депутатов, которые за него проголосовали, и одновременно развивать коммуникацию с жителями Риги", - заявил Митрофанов.
По его словам, если говорить о проблемах, касающихся влияния на жизнь русскоязычного населения, то у "русских есть еще дополнительная причина для недовольства". "Обман со стороны рижских властей в отношении неких "дополнительных факультативов", которые были обещаны для смягчения шока от перехода на обучение на латышском в русских школах. Автор обещаний - Нил Ушаков - сбежал в Брюссель, но его правящая коалиция сохранилась", - отметил Митрофанов.
Политик добавил, что за две недели до начала учебного года никаких действий для выполнения обещаний Ушакова не заметно. "У Бурова есть выбор - или признать, что изначально это был личный блеф Ушакова и никто эти обещания выполнять не собирался, или продолжать что-то обещать. Рассчитывать на то, что Рижская дума поддержит факультативы на русском языке, не приходится", - добавил Митрофанов.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения страны, имеет статус иностранного.
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