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РИА Новости

Экс-глава аэропорта в Якутске стал фигурантом еще одного уголовного дела

17:02 20.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Экс-глава аэропорта Якутска Николай Местников, которого суд приговорил к девяти годам колонии за взятки на 27 миллионов рублей от упаковщиков багажа, обвиняется в получении трех миллионов рублей от коммерческой организации по обслуживанию коммунальных систем аэропорта, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации… возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Аэропорт Якутск", предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - рассказали в пресс-службе.
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По версии следствия, в период с февраля 2016 года по март 2018 года подозреваемый получил взятку на общую сумму свыше трех миллионов рублей от одной из коммерческих организаций по обслуживанию коммунальных систем тепло-, водоснабжения и канализации аэропорта "Якутск".
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что Якутский горсуд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года.
На коррупцию в аэропорту пожаловался Александр Синявский, который через фирмы родственников организовал в "Якутске" пункты упаковки багажа. По словам мужчины, в 2014 году к нему обратился замдиректора аэропорта Андрей Нолан и передал слова руководителя о том, что упаковка багажа — "бизнес доходный" и прибылью "надо делиться".
Местников заверил в суде, что деньги от бизнесменов шли на "благородные цели": он якобы направлял средства на благотворительность, "начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов".
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