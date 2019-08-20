Экс-глава аэропорта в Якутске стал фигурантом еще одного уголовного дела

ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Экс-глава аэропорта Якутска Николай Местников, которого суд приговорил к девяти годам колонии за взятки на 27 миллионов рублей от упаковщиков багажа, обвиняется в получении трех миллионов рублей от коммерческой организации по обслуживанию коммунальных систем аэропорта, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации… возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Аэропорт Якутск", предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, в период с февраля 2016 года по март 2018 года подозреваемый получил взятку на общую сумму свыше трех миллионов рублей от одной из коммерческих организаций по обслуживанию коммунальных систем тепло-, водоснабжения и канализации аэропорта "Якутск".

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что Якутский горсуд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года.

На коррупцию в аэропорту пожаловался Александр Синявский, который через фирмы родственников организовал в "Якутске" пункты упаковки багажа. По словам мужчины, в 2014 году к нему обратился замдиректора аэропорта Андрей Нолан и передал слова руководителя о том, что упаковка багажа — "бизнес доходный" и прибылью "надо делиться".