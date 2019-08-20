Путин: россияне не удовлетворены работой первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Население России не удовлетворено качеством работы первичного звена здравоохранения, необходимо найти способы решения существующих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. Медицинские работники, в свою очередь, не довольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой", - заявил Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Он подчеркнул, что "на данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения".

"Проблем здесь еще очень много, речь идет о доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Здесь, напомню, мы планируем создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы", - подчеркнул президент.