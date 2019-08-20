"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мать пятимесячного ребенка Мать пятимесячного ребенка рассказала в интервью "Инфо-РМ" о гражданском супруге, пытавшемся выкинуть младенца из окна в Саранске.

Пара знакома два с половиной года. Мужчина неоднократно избивал женщину, однако с появлением дочери атмосфера в семье изменилась. По словам матери, супруг "души не чаял" в ребенке.

"Он был идеальным отцом. Я работала, он сидел дома с ребенком. Он ее купал, кормил, гулял с ней, мог даже почистить носик и постричь ноготочки", — рассказала женщина.

Однако в воскресенье мужчина снова ударил ее после застолья. На следующий день она отправилась к родственникам и оставила младенца с ним. Когда женщина вернулась, она обнаружила, что сожитель в состоянии алкогольного опьянения заперся в квартире. Затем он начал угрожать выбросить дочь из окна.

Женщина потеряла сознание. Она призналась, что не ожидала, что сожитель способен так поступить с собственным ребенком.

"Я ему за вот эти два с половиной года прощала очень много. Прощала те вещи, которые не прощают. Но дочь я ему никогда не прощу", — заявила мать девочки.