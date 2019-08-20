Встреча рабочей группы Святого престола и Вьетнама пройдет в Ватикане

По его словам, в ходе этой встречи будут рассмотрены проблемы, связанные с развитием и углублением двусторонних отношений, в том числе некоторые аспекты жизни и деятельности католической церкви в этой азиатской стране. Кроме того, будут обсуждены "вопросы, касающиеся статуса и миссии" постоянного папского представителя во Вьетнаме, а также предстоящего визита во Вьетнам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.