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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Встреча рабочей группы Святого престола и Вьетнама пройдет в Ватикане

16:54 20.08.2019
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ВАТИКАН, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Восьмая встреча рабочей группы по проблемам взаимоотношений между Святым престолом и Социалистической Республикой Вьетнам состоится 21-22 августа в Ватикане, заявил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По его словам, в ходе этой встречи будут рассмотрены проблемы, связанные с развитием и углублением двусторонних отношений, в том числе некоторые аспекты жизни и деятельности католической церкви в этой азиатской стране. Кроме того, будут обсуждены "вопросы, касающиеся статуса и миссии" постоянного папского представителя во Вьетнаме, а также предстоящего визита во Вьетнам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
В октябре вице-премьер Вьетнама Чыонг Хоа Бинь был принят в Ватикане папой Римским Франциском. В ходе этого визита была достигнута договоренность поднять уровень двусторонних отношений с тем, чтобы Святой престол имел во Вьетнаме своего постоянного представителя.
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