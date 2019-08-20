Встреча рабочей группы Святого престола и Вьетнама пройдет в Ватикане

ВАТИКАН, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Восьмая встреча рабочей группы по проблемам взаимоотношений между Святым престолом и Социалистической Республикой Вьетнам состоится 21-22 августа в Ватикане, заявил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По его словам, в ходе этой встречи будут рассмотрены проблемы, связанные с развитием и углублением двусторонних отношений, в том числе некоторые аспекты жизни и деятельности католической церкви в этой азиатской стране. Кроме того, будут обсуждены "вопросы, касающиеся статуса и миссии" постоянного папского представителя во Вьетнаме, а также предстоящего визита во Вьетнам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
В октябре вице-премьер Вьетнама Чыонг Хоа Бинь был принят в Ватикане папой Римским Франциском. В ходе этого визита была достигнута договоренность поднять уровень двусторонних отношений с тем, чтобы Святой престол имел во Вьетнаме своего постоянного представителя.