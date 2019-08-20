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РИА Новости

Концерты, флешмобы и квесты: как отметить День флага России в Москве

16:50 20.08.2019 (обновлено: 18:00 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на Красной площади
Российский флаг на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский флаг на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Концерты, флешмобы, квесты и другие праздничные мероприятия подготовят для жителей Москвы в парках и общественных пространствах в дни празднования 350-летия российского флага — с 22 по 25 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
День Государственного флага Российской Федерации, или День флага России, отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года.

Флаги-гиганты

Двадцать второго и 24 августа в столице пройдут два масштабных флешмоба. Так, 22 августа в 13:00 на Поклонной горе студенты и волонтеры развернут гигантский триколор: его ширина составит 27 метров, а длина — 40 метров.
"Двадцать четвертого августа на проспекте Академика Сахарова пройдет флешмоб "Флаг-рекордсмен". С 11:00 до 13:00 студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Участие в акции примет одна тысяча человек. Их соединенные флаги будут символизировать дружбу и единство. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова", — говорится в сообщении.
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Концерты на Летней сцене парка Горького

Как сообщает пресс-служба парка Горького, в день празднования Дня флага на Летней сцене парка пройдут концерты современных молодых музыкантов.
"Двадцать второго августа в День флага на Летней сцене парка Горького выступят Cheese People — танцевальная индитроника из Самары, "ДК Космос" — постсоветское диско из Архангельска и "Друг" — романтичный инди-поп из Москвы", — сообщает пресс-служба парка.
Как отметили в пресс-службе, для молодой архангельской группы "ДК Космос", которая будет выступать самой первой в 18:00, это будет премьерный концерт в Москве. Далее в 19:00 выступит проект "Друг", и завершат концерт на Летней сцене Cheese People.
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Квесты, мастер-классы и выступления всадников

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, столичные парки департамента культуры также подготовили праздничную программу с концертами и мастер-классами.
"В парке "Зарядье" на площадке около медиацентра 22 августа с 10:00 до 21:00 будут проходить соревнования по сборке на скорость спилс-карт России. Это магнитные мозаики, детали которых сделаны из дерева", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что вечером того же дня, с 17:00 до 20:00, в "Заповедном посольстве" проведут два мастер-класса по разным видам прикладного искусства — шерстяной акварели и квиллингу.
"На занятии по шерстяной акварели гостей научат создавать картины из шерстяных волокон. А на мастер-классе по квиллингу участники научатся изготавливать поделки в виде плоских или объемных композиций из скрученной цветной бумаги", — говорится в сообщении.
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Также сообщается, что в саду "Эрмитаж" 22 августа все желающие смогут украсить воздушного змея, изобразив на нем триколор, а затем запустить его в небо.
"Выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка можно будет посмотреть 24 августа в парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00. Зрители познакомятся с национальными конными традициями и искусством фланкировки (владения шашкой)", — говорится в сообщении.
В Бабушкинском парке состоится праздничный концерт под сводами Зеленого театра. Здесь выступит шоу барабанщиц Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Музыканты исполнят популярные композиции, современные обработки народных песен, а также фолк-рок, джаз, блюз и фанк. Отмечается, что завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом.
"Двадцать четвертого августа на главной сцене парка "Фили" пройдет масштабный гала-концерт "Филигрань-2019". Он завершит четвертый музыкальный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music — "#СигналыИзГлубины". Зрителей ждут выступления групп "Мистер Твистер", "Алоэ", "Рада и Терновник", "Неждан Негадан". Кроме того, своим творчеством гостей парка порадуют гитарист-виртуоз Дмитрий Малолетов и детский писатель, музыкант и композитор Хельга Патаки", — говорится в сообщении.
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Концерты и мастер-классы пройдут в парке 50-летия Октября, в парке "Красная Пресня", в Олимпийской деревне, в ландшафтном парке "Митино" и многих других.
Практически на всех крупных площадках в дни празднования будут выступать оркестры фестиваля "Спасская башня". Например, 24 августа на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 18:00 будет проходить концерт под названием "Герои рядом с нами". Зрители смогут послушать выступления оркестров фестиваля "Спасская башня", групп "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерии, Тимати, Григория Лепса.
Также отмечается, что поздравительные слова в честь праздника скажут актеры Василий Лановой, Владимир Машков, режиссер Юрий Грымов. Перед гостями выступят герои России и все те, кто имел честь поднимать российский флаг над головой в знак своих побед и достижений, — космонавты, спортсмены, ученые и исследователи, защитники страны.
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Специальная программа "Цветочного джема"

Фестиваль "Цветочный джем" подготовил особенную программу в дни празднования Дня флага России — концерты, спектакли и мастер-классы пройдут на нескольких площадках фестиваля.
Как сообщает пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны", с 22 по 25 августа гостей ждут выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. И в эти же дни на бесплатных мастер-классах посетители фестиваля смогут освоить различные художественные техники, создать авторские принты для футболок, научиться петь или даже собрать с друзьями собственную рок-группу.
"С 22 по 25 августа гостей ждет специальная программа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. На 13 фестивальных площадках пройдет более 110 концертов и спектаклей. Кроме того, на 14 площадках запланированы творческие мастер-классы по самым разным видам искусства — от визуального и прикладного до музыкальных импровизаций. И, конечно, не обойдется без кулинарных занятий", — рассказали в оргкомитете фестиваля.
Отмечается, что на кулинарных мастер-классах гостей научат готовить блюда русской кухни.
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"Двадцать четвертого и 25 августа на площади Революции можно будет сварить уху из трех видов рыбы, приготовить жаркое по-русски, ленивые голубцы, рассольник и многое другое. На Профсоюзной, Перерва, Ореховом бульваре и Святоозерской будут печь медовые ковриги с изюмом, творожные пироги с абрикосами, варить старомосковскую солянку с мясом, ветчиной и грибами", — рассказали в пресс-службе.
Также сообщается, что на площадке на бульваре Дмитрия Донского пройдут мастер-классы по созданию мозаик. Помимо традиционных панно и сувениров, посетителям предложат выполнить в этой технике карту России. Отмечается, что аналогичные занятия будут идти на Ореховом бульваре, Святоозерской улице и на Профсоюзной.
В пресс-службе фестиваля отметили, что мастер-классы спецпроекта пройдут на площадках "Цветочного джема" на площади Революции, в Камергерском переулке, на Тверском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улицах Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Перерва, Матвеевская, в Зеленограде (на площади Юности) и в Троицке (на Сиреневом бульваре). Спектакли и концерты пройдут на всех перечисленных выше площадках за исключением Камергерского переулка.
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Викторины и интеллектуальные игры

Как отмечается на сайте мэра Москвы, библиотеки и культурные центры столицы тоже подготовили мероприятия по случаю праздника. Так, в центре культуры и творчества "Нега" 22 августа в 11:00 пройдет викторина "Мой флаг". Отмечается, что ее участники смогут узнать интересные факты об истории праздника. А в культурном центре "Алые паруса" 22 августа в 16:00 пройдет интеллектуальная битва — викторина "Узнай свою историю". Культурный центр "Ивановский" также подготовил мероприятие на 22 августа — на площадке "МосАРТ" в 19:00 пройдет тематическая интеллектуальная игра. Вход свободный, но необходима регистрация.
В библиотеке № 180 дети смогут придумать сказку об истории создания флага, а затем разыграть ее на сцене. "Библиотека № 180 приглашает 22 августа в 12:00 юных участников придумать сказку, посвященную истории создания флага, а потом разыграть ее на сцене. После импровизированного спектакля гостям покажут мультфильм "Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в Доме культуры "Юность" 22 августа в 16:00 гости смогут создать инсталляцию — флаг России, составленный из бумажных фигурок белого, синего и красного цветов. Объемное полотно можно будет дополнить рукописными стихами и пожеланиями.
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ЗарядьеЮрий ГрымовВладимир МашковВасилий ЛановойМоскваСамараЕдинствоРоссияОбщество
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