Ребенок умер от загадочной болезни через четыре дня после выписки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Англии девятилетний мальчик умер через четыре дня после того, как врачи выписали его из больницы. Об этом сообщает В Англии девятилетний мальчик умер через четыре дня после того, как врачи выписали его из больницы. Об этом сообщает Mirror

Инцидент произошел в графстве Эссекс. По словам родителей Остина О’Дауда, их сын около года страдал от загадочного заболевания. Впервые он попал в больницу с болями в животе в октябре, а до этого серьезных проблем со здоровьем у него не было. В общей сложности Остин обращался к медикам 12 раз и постоянно получал оптимистичные прогнозы.

За несколько недель до смерти симптомы ухудшились, у ребенка начались рвота и диарея. Через некоторое время у него опух глаз. Врачи решили, что пациента укусило насекомое, и не придали этому значения. Через четверо суток Остину вызвали скорую помощь, однако его не удалось спасти.

Семья мальчика подала на больницу в суд. Причина смерти устанавливается, к расследованию подключились полицейские и сотрудники местного департамента здравоохранения.

По мнению отца ребенка, вина за смерть сына лежит на врачах.