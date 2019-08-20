Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T17:19Z
https://ria.ru/20190820/1557704636.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150885/76/1508857629_0:56:7360:4196_1036x0_80_0_0_bc0bd3e3e7e9e2d222013011c766cfd0.jpg
РИА Новости

Ребенок умер от загадочной болезни через четыре дня после выписки

16:50 20.08.2019 (обновлено: 17:19 20.08.2019)
14251
© Depositphotos / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Depositphotos / gpointstudio
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Англии девятилетний мальчик умер через четыре дня после того, как врачи выписали его из больницы. Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел в графстве Эссекс. По словам родителей Остина О’Дауда, их сын около года страдал от загадочного заболевания. Впервые он попал в больницу с болями в животе в октябре, а до этого серьезных проблем со здоровьем у него не было. В общей сложности Остин обращался к медикам 12 раз и постоянно получал оптимистичные прогнозы.
Врач в медицинской маске
31 мая, 21:47РИА Новости
Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием
За несколько недель до смерти симптомы ухудшились, у ребенка начались рвота и диарея. Через некоторое время у него опух глаз. Врачи решили, что пациента укусило насекомое, и не придали этому значения. Через четверо суток Остину вызвали скорую помощь, однако его не удалось спасти.
Семья мальчика подала на больницу в суд. Причина смерти устанавливается, к расследованию подключились полицейские и сотрудники местного департамента здравоохранения.
По мнению отца ребенка, вина за смерть сына лежит на врачах.
"Представители больницы даже не связались со мной. Мне просто нужны ответы. Я хочу понять, что же произошло", — говорит он.
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
26 февраля, 15:40РИА Новости
Британка годами водила здоровую дочь по врачам и попала в тюрьму
40111114924
Обсудить 4
ЭссексВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
РИА
Новости
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Лента
новостей
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
"Могут выйти даже маньяки": почему освобождают приговоренных к расстрелу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния