США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД, заявил Лавров

"Это все было известно еще с октября прошлого года, когда приезжал (советник президента США по нацбезопасности - ред.) Джон Болтон и он нам сказал - я, по-моему об этом уже упоминал вашим коллегам журналистам, - что заявление (президента США Дональда - ред.) Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может, еще и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают те параметры, которые находились в Договоре РСМД", - добавил министр.