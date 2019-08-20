США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД, заявил Лавров

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США готовили испытания свое новой ракеты задолго до 2 августа, когда перестали действовать обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору РСМД", - заявил он журналистам на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".
"Это все было известно еще с октября прошлого года, когда приезжал (советник президента США по нацбезопасности - ред.) Джон Болтон и он нам сказал - я, по-моему об этом уже упоминал вашим коллегам журналистам, - что заявление (президента США Дональда - ред.) Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может, еще и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли, которые нарушают те параметры, которые находились в Договоре РСМД", - добавил министр.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа.