Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 авг - РИА Новости. Власти Бразилии запретили въезд на территорию страны высокопоставленным чиновникам правительства Венесуэлы, говорится в декрете, опубликованном в официальном журнале.
"Это постановление устанавливает правило, запрещающее въезд в страну высокопоставленным чиновникам венесуэльского режима, которые своими действиями противоречат принципам и целям федеральной конституции (Бразилии - ред.), нарушая демократию, достоинство и права человека", - говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу с 20 августа. Отмечается, что МИД также подготовит список с именами людей, которые не смогут въехать на территорию Бразилии, который впоследствии будет отправлен в министерство юстиции и общественной безопасности. Также отмечается, что МИД страны может обновлять список.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.