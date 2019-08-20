Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 авг - РИА Новости. Власти Бразилии запретили въезд на территорию страны высокопоставленным чиновникам правительства Венесуэлы, говорится в декрете, опубликованном в официальном журнале.

"Это постановление устанавливает правило, запрещающее въезд в страну высокопоставленным чиновникам венесуэльского режима, которые своими действиями противоречат принципам и целям федеральной конституции (Бразилии - ред.), нарушая демократию, достоинство и права человека", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 20 августа. Отмечается, что МИД также подготовит список с именами людей, которые не смогут въехать на территорию Бразилии, который впоследствии будет отправлен в министерство юстиции и общественной безопасности. Также отмечается, что МИД страны может обновлять список.