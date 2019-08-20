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РИА Новости

В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом

16:41 20.08.2019
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© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области ДТП с участием микроавтобуса в Челябинске
ДТП с участием микроавтобуса в Челябинске
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 20 августа в 01.10 (23.10 мск 19 августа) по улице Блюхера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" (мусоровоз) столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель "Камаза" и его пассажир. По данным горадминистрации, всего в ДТП пострадали 13 человек. Все пострадавшие были доставлены в стационары - 9 человек госпитализированы, из них двое находились в тяжелом состоянии.
"В больнице скончалась 17-летняя девушка, пострадавшая сегодня в ДТП и госпитализированная в тяжелом состоянии в челябинскую областную больницу", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в настоящее время в лечебных учреждениях города остаются пять человек, пострадавших в данном ДТП.
Инспектор ГИБДД
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