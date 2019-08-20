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РИА Новости

Владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек, арестовали

16:39 20.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Киевский районный суд Одессы арестовал владельца отеля "Токио стар" Вадима Черного, где при пожаре погибли девять человек, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Одесской области Украины.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Полиция рассматривает три версии, среди которых поджог с целью сокрытия преступления.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
19 августа, 12:24РИА Новости
При пожаре в отеле в Одессе погибла гражданка Австралии, сообщили СМИ
"Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об избрании подозреваемому в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшему гибель девять человек в отеле, меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Суд постановил арестовать Черного на 60 дней.
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