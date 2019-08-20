Владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек, арестовали

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Полиция рассматривает три версии, среди которых поджог с целью сокрытия преступления.