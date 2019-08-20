Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера Рады

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Партия музыканта Вячеслава Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной рады, заявил во вторник заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - цитирует Юрчишина издание " Зеркало недели ".

Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Нас интересуют профессиональные должности", - сказал Юрчишин.

Он добавил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, то "за такую должность можно было бы побороться", у партии есть "достойные кандидатуры".

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.