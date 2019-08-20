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РИА Новости

Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера Рады

16:37 20.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Партия музыканта Вячеслава Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной рады, заявил во вторник заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.
"Да, это отвечает действительности", - цитирует Юрчишина издание "Зеркало недели".
Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Нас интересуют профессиональные должности", - сказал Юрчишин.
Он добавил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, то "за такую должность можно было бы побороться", у партии есть "достойные кандидатуры".
Дмитрий Разумков
Вчера, 15:03РИА Новости
Глава партии Зеленского назвал кандидата на пост спикера Рады
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Святослав ВакарчукЮрий БойкоСолидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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