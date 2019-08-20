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РИА Новости

Самый популярный YouTube-блогер женился в Лондоне

16:55 20.08.2019 (обновлено: 19:09 20.08.2019)
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© AP Photo / Invision / Matt SaylesYouTube-блогер Фаликс Чельберг
YouTube-блогер Фаликс Чельберг
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Самый популярный YouTube-блогер PewDiePie (настоящее имя — Феликс Чельберг) женился на Марции Бизоньин, которая также ведет видеоблог. Об этом пара сообщила в соцсетях.
"Мы поженились! Я не мог быть более счастлив. Мне так повезло разделить свою жизнь с этой замечательной женщиной", — написал Чельберг.
По данным газеты Daily Mirror, церемония прошла в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. 29-летний блогер и его 26-летняя избранница отметили свадьбу в окружении семьи и друзей.
PewDiePie завел канал в 2010 году и спустя несколько лет стал самым популярным блогером на YouTube. По данным на 2019 год количество его подписчиков преодолело отметку в 96 миллионов.
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