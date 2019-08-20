Самый популярный YouTube-блогер женился в Лондоне

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Самый популярный YouTube-блогер PewDiePie (настоящее имя — Феликс Чельберг) женился на Марции Бизоньин, которая также ведет видеоблог. Об этом пара сообщила в соцсетях.

We are married!!! I'm the happiest I can be ❤️ I'm so lucky to share my life with this amazing woman. pic.twitter.com/RA3iKAgMOs — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) August 20, 2019

"Мы поженились! Я не мог быть более счастлив. Мне так повезло разделить свою жизнь с этой замечательной женщиной", — написал Чельберг.

По данным газеты Daily Mirror , церемония прошла в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. 29-летний блогер и его 26-летняя избранница отметили свадьбу в окружении семьи и друзей.