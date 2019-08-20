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РИА Новости

"Могут выйти даже маньяки": почему освобождают приговоренных к расстрелу

17:07 20.08.2019 (обновлено: 17:12 20.08.2019)
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© РИА Новости / Илья ГорбуновИсправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк
Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Годы в заключении, смертный приговор и условно-досрочное освобождение — государство дает шанс исправиться практически всем преступникам, даже самым отъявленным. Вот только воспользоваться этим может не каждый. В начале августа в Удмуртии над малолетней девочкой надругался рецидивист, приговоренный к расстрелу и вышедший по УДО. Неделей раньше Самарский областной суд принял к рассмотрению ходатайство о досрочном освобождении другого педофила — Олега Рылькова, убившего и изнасиловавшего десятки детей. О том, кому и как пожизненный срок меняют на свободу, — в материале РИА Новости.

Сила моратория

В удмуртском Глазове преступник изнасиловал семилетнюю девочку, обманом заманив ее в безлюдный двор. Уходя, попал в объективы видеокамер, поэтому оперативники быстро его нашли.
"Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 56-летний местный житель. В 1998-м его приговорили к смертной казни, но помиловали и дали 25 лет колонии, — сообщили в СУ СКР Республики Удмуртии. — На свободу он вышел по УДО три года назад. Жил один, нигде не работал. Сейчас находится под стражей".
© Фото : СК РФЗадержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в Глазове
Задержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в городе Глазов
© Фото : СК РФ
Задержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в Глазове
После того как в 1997-м вступил в силу мораторий на смертную казнь, расстрела избежали сотни особо опасных преступников: серийные маньяки, лидеры и киллеры ОПГ, педофилы, рецидивисты. Высшую меру наказания им заменили пожизненным или 25-летним лишением свободы.
"Любой преступник, даже приговоренный к пожизненному, через 25 лет может выйти на свободу условно-досрочно. Для этого необходимо обратиться в суд с соответствующим ходатайством, — объясняет РИА Новости адвокат и бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский. — Правда, тут есть препятствия. Например, если заключенный в период отбывания наказания совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, по УДО его не освободят. Кроме того, необходимо, чтобы за ним не числилось злостных нарушений в последние три года".

"Устал сидеть"

Как правило, осужденные отлично знают свои права и пользуются ими. Буквально за неделю до случившегося в Удмуртии в Самарский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении серийного убийцы Олега Рылькова. В 1998-м его приговорили к пожизненному заключению и отправили в печально известную соль-илецкую колонию особого режима "Черный дельфин".
© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
Рыльков, прозванный Тольяттинским Потрошителем, орудовал в девяностые. Обманом проникал в квартиры с маленькими детьми, насиловал их, забирал деньги и ценности. В общей сложности на его счету четыре убийства и 37 изнасилований девочек в возрасте от шести до 14 лет. Так, в 1997-м Рыльков, отдыхая на берегу реки, изнасиловал, а затем зарезал восьмилетнюю школьницу из села Борское. Тело маньяк расчленил и выбросил в мусорный контейнер.
Отсидев 17 лет, потрошитель подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в связи с заболеванием, мешающим отбывать дальнейший срок. Однако районный суд отклонил прошение.
Рыльков обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, указав в апелляционной жалобе, что судья не учел его тяжелого заболевания. Апелляцию тоже отклонили.
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Спустя год заключенный повторил попытку — также тщетно. Тем временем Рыльков сознался еще в одном убийстве и для необходимых следственных действий его перевели в Сызранское СИЗО. Отсюда он опять подал ходатайство об условно-досрочном освобождении — в Самарский областной суд.
Многие сотрудники силовых структур, не раз имевшие дело с такими людьми, не верят в их исправление — считают, что на свободе те вновь возьмутся за старое.
"Есть тип преступников, которые никогда не изменятся, потому что, убивая или насилуя, они удовлетворяют свои потребности, — говорит экс-оперативник по особо важным делам убойного отдела, полковник милиции в отставке МУРа Игорь Васильев. — Они по определению должны быть изолированы от общества".

"Первопроходец"

Рыльков не единственный особо опасный преступник, пытающийся выйти из колонии для пожизненно осужденных. Некоторых уже отпустили.
© РИА Новости / Александр ТемновСкульптура полярной совы на территории ИК-18
Скульптура полярной совы на территории ИК-18
© РИА Новости / Александр Темнов
Скульптура полярной совы на территории ИК-18
К примеру, три года назад из самой северной российской тюрьмы "Полярная сова" вышел уроженец Башкирии Анвар Масалимов, приговоренный в начале девяностых к расстрелу за жестокое убийство. В 1998-м указом президента смертную казнь заменили пожизненным сроком.
"Представьте, сколько заключенных, в том числе маньяков, которые сидят на протяжении последних 25 лет, могут попасть на свободу, — отмечает юрист, член общественного совета при УФСИН по ЯНАО Оксана Кирьянова. — Тот же Масалимов совершил преступления с особой жестокостью. Одно это свидетельствует о том, что он тщательно все продумал".
Вскоре СМИ сообщили, что после освобождения Анвара задержали по подозрению в новом убийстве. Однако следователи поспешили все опровергнуть.
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"Масалимов находился в квартире, где произошло преступление, но не был к этому причастен и сейчас проходит в качестве свидетеля, а в убийстве обвиняется его знакомая", — проинформировал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Исправился ли убийца Масалимов, проведя в колонии четверть века, покажет время.
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СКРУФСИНМосковский уголовный розыскМоскваУдмуртияПроисшествия
Популярные комментарии
Какое УДО?!!! Вы о чём?! Только пожизненное, без права на УДО! А лучше вернуть каторгу, что бы всю оставшуюся жизнь вкалывали, пытаясь хоть как-то вернуть долг обществу! Как можно выпускать серийных убийц, маньяков и педофилов??? Как можно сравнивать отнятые ими жизни с пускай даже 25 годами отсидки??? Пожизненная каторга, и точка!
20 августа, 17:41
Павел К.
6900000
Поэтому в штатах назначают несколько пожизненных сроков, что бы если у какого то полоумного возникнет мысль помиловать зверя, то сразу же после этого вступает в силу новый срок и так далее.
20 августа, 17:25
nnikkey80
2900000
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