"Могут выйти даже маньяки": почему освобождают приговоренных к расстрелу

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Годы в заключении, смертный приговор и условно-досрочное освобождение — государство дает шанс исправиться практически всем преступникам, даже самым отъявленным. Вот только воспользоваться этим может не каждый. В начале августа в Удмуртии над малолетней девочкой надругался рецидивист, приговоренный к расстрелу и вышедший по УДО. Неделей раньше Самарский областной суд принял к рассмотрению ходатайство о досрочном освобождении другого педофила — Олега Рылькова, убившего и изнасиловавшего десятки детей. О том, кому и как пожизненный срок меняют на свободу, — в материале РИА Новости.
Сила моратория
В удмуртском Глазове преступник изнасиловал семилетнюю девочку, обманом заманив ее в безлюдный двор. Уходя, попал в объективы видеокамер, поэтому оперативники быстро его нашли.
"Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 56-летний местный житель. В 1998-м его приговорили к смертной казни, но помиловали и дали 25 лет колонии, — сообщили в СУ СКР Республики Удмуртии. — На свободу он вышел по УДО три года назад. Жил один, нигде не работал. Сейчас находится под стражей".
© Фото : СК РФЗадержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в Глазове
© Фото : СК РФ
Задержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в Глазове
После того как в 1997-м вступил в силу мораторий на смертную казнь, расстрела избежали сотни особо опасных преступников: серийные маньяки, лидеры и киллеры ОПГ, педофилы, рецидивисты. Высшую меру наказания им заменили пожизненным или 25-летним лишением свободы.
"Любой преступник, даже приговоренный к пожизненному, через 25 лет может выйти на свободу условно-досрочно. Для этого необходимо обратиться в суд с соответствующим ходатайством, — объясняет РИА Новости адвокат и бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский. — Правда, тут есть препятствия. Например, если заключенный в период отбывания наказания совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, по УДО его не освободят. Кроме того, необходимо, чтобы за ним не числилось злостных нарушений в последние три года".
"Устал сидеть"
Как правило, осужденные отлично знают свои права и пользуются ими. Буквально за неделю до случившегося в Удмуртии в Самарский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении серийного убийцы Олега Рылькова. В 1998-м его приговорили к пожизненному заключению и отправили в печально известную соль-илецкую колонию особого режима "Черный дельфин".
© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
Рыльков, прозванный Тольяттинским Потрошителем, орудовал в девяностые. Обманом проникал в квартиры с маленькими детьми, насиловал их, забирал деньги и ценности. В общей сложности на его счету четыре убийства и 37 изнасилований девочек в возрасте от шести до 14 лет. Так, в 1997-м Рыльков, отдыхая на берегу реки, изнасиловал, а затем зарезал восьмилетнюю школьницу из села Борское. Тело маньяк расчленил и выбросил в мусорный контейнер.
Отсидев 17 лет, потрошитель подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в связи с заболеванием, мешающим отбывать дальнейший срок. Однако районный суд отклонил прошение.
Рыльков обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, указав в апелляционной жалобе, что судья не учел его тяжелого заболевания. Апелляцию тоже отклонили.
Спустя год заключенный повторил попытку — также тщетно. Тем временем Рыльков сознался еще в одном убийстве и для необходимых следственных действий его перевели в Сызранское СИЗО. Отсюда он опять подал ходатайство об условно-досрочном освобождении — в Самарский областной суд.
Многие сотрудники силовых структур, не раз имевшие дело с такими людьми, не верят в их исправление — считают, что на свободе те вновь возьмутся за старое.
"Есть тип преступников, которые никогда не изменятся, потому что, убивая или насилуя, они удовлетворяют свои потребности, — говорит экс-оперативник по особо важным делам убойного отдела, полковник милиции в отставке МУРа Игорь Васильев. — Они по определению должны быть изолированы от общества".
"Первопроходец"
Рыльков не единственный особо опасный преступник, пытающийся выйти из колонии для пожизненно осужденных. Некоторых уже отпустили.
Скульптура полярной совы на территории ИК-18
К примеру, три года назад из самой северной российской тюрьмы "Полярная сова" вышел уроженец Башкирии Анвар Масалимов, приговоренный в начале девяностых к расстрелу за жестокое убийство. В 1998-м указом президента смертную казнь заменили пожизненным сроком.
"Представьте, сколько заключенных, в том числе маньяков, которые сидят на протяжении последних 25 лет, могут попасть на свободу, — отмечает юрист, член общественного совета при УФСИН по ЯНАО Оксана Кирьянова. — Тот же Масалимов совершил преступления с особой жестокостью. Одно это свидетельствует о том, что он тщательно все продумал".
Вскоре СМИ сообщили, что после освобождения Анвара задержали по подозрению в новом убийстве. Однако следователи поспешили все опровергнуть.
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"Масалимов находился в квартире, где произошло преступление, но не был к этому причастен и сейчас проходит в качестве свидетеля, а в убийстве обвиняется его знакомая", — проинформировал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Исправился ли убийца Масалимов, проведя в колонии четверть века, покажет время.