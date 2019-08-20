"Могут выйти даже маньяки": почему освобождают приговоренных к расстрелу

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Годы в заключении, смертный приговор и условно-досрочное освобождение — государство дает шанс исправиться практически всем преступникам, даже самым отъявленным. Вот только воспользоваться этим может не каждый. В начале августа в Удмуртии над малолетней девочкой надругался рецидивист, приговоренный к расстрелу и вышедший по УДО. Неделей раньше Самарский областной суд принял к рассмотрению ходатайство о досрочном освобождении другого педофила — Олега Рылькова, убившего и изнасиловавшего десятки детей. О том, кому и как пожизненный срок меняют на свободу, — в материале РИА Новости.

Сила моратория

В удмуртском Глазове преступник изнасиловал семилетнюю девочку, обманом заманив ее в безлюдный двор. Уходя, попал в объективы видеокамер, поэтому оперативники быстро его нашли.

"Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 56-летний местный житель. В 1998-м его приговорили к смертной казни, но помиловали и дали 25 лет колонии, — сообщили в СУ СКР Республики Удмуртии. — На свободу он вышел по УДО три года назад. Жил один, нигде не работал. Сейчас находится под стражей".

© Фото : СК РФ Задержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в Глазове © Фото : СК РФ Задержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в Глазове

После того как в 1997-м вступил в силу мораторий на смертную казнь, расстрела избежали сотни особо опасных преступников: серийные маньяки, лидеры и киллеры ОПГ, педофилы, рецидивисты. Высшую меру наказания им заменили пожизненным или 25-летним лишением свободы.

"Любой преступник, даже приговоренный к пожизненному, через 25 лет может выйти на свободу условно-досрочно. Для этого необходимо обратиться в суд с соответствующим ходатайством, — объясняет РИА Новости адвокат и бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский. — Правда, тут есть препятствия. Например, если заключенный в период отбывания наказания совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, по УДО его не освободят. Кроме того, необходимо, чтобы за ним не числилось злостных нарушений в последние три года".

"Устал сидеть"

Как правило, осужденные отлично знают свои права и пользуются ими. Буквально за неделю до случившегося в Удмуртии в Самарский городской суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении серийного убийцы Олега Рылькова. В 1998-м его приговорили к пожизненному заключению и отправили в печально известную соль-илецкую колонию особого режима "Черный дельфин".

© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ" Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова © Телекомпания "КТВ-ЛУЧ" Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова

Рыльков, прозванный Тольяттинским Потрошителем, орудовал в девяностые. Обманом проникал в квартиры с маленькими детьми, насиловал их, забирал деньги и ценности. В общей сложности на его счету четыре убийства и 37 изнасилований девочек в возрасте от шести до 14 лет. Так, в 1997-м Рыльков, отдыхая на берегу реки, изнасиловал, а затем зарезал восьмилетнюю школьницу из села Борское. Тело маньяк расчленил и выбросил в мусорный контейнер.

Отсидев 17 лет, потрошитель подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в связи с заболеванием, мешающим отбывать дальнейший срок. Однако районный суд отклонил прошение.

Рыльков обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, указав в апелляционной жалобе, что судья не учел его тяжелого заболевания. Апелляцию тоже отклонили.

Спустя год заключенный повторил попытку — также тщетно. Тем временем Рыльков сознался еще в одном убийстве и для необходимых следственных действий его перевели в Сызранское СИЗО. Отсюда он опять подал ходатайство об условно-досрочном освобождении — в Самарский областной суд.

Многие сотрудники силовых структур, не раз имевшие дело с такими людьми, не верят в их исправление — считают, что на свободе те вновь возьмутся за старое.

"Есть тип преступников, которые никогда не изменятся, потому что, убивая или насилуя, они удовлетворяют свои потребности, — говорит экс-оперативник по особо важным делам убойного отдела, полковник милиции в отставке МУРа Игорь Васильев. — Они по определению должны быть изолированы от общества".

"Первопроходец"

Рыльков не единственный особо опасный преступник, пытающийся выйти из колонии для пожизненно осужденных. Некоторых уже отпустили.

К примеру, три года назад из самой северной российской тюрьмы "Полярная сова" вышел уроженец Башкирии Анвар Масалимов, приговоренный в начале девяностых к расстрелу за жестокое убийство. В 1998-м указом президента смертную казнь заменили пожизненным сроком.

"Представьте, сколько заключенных, в том числе маньяков, которые сидят на протяжении последних 25 лет, могут попасть на свободу, — отмечает юрист, член общественного совета при УФСИН по ЯНАО Оксана Кирьянова. — Тот же Масалимов совершил преступления с особой жестокостью. Одно это свидетельствует о том, что он тщательно все продумал".

Вскоре СМИ сообщили, что после освобождения Анвара задержали по подозрению в новом убийстве. Однако следователи поспешили все опровергнуть.